Il maltempo su Lecce-Cagliari: non si gioca, il match si recupera oggi alle 15

Il maltempo che imperversa in queste ore sul Salento ha determinato il rinvio del match Lecce-Cagliari, in programma alle ore 20.45, al Via del Mare. La sfida è valida per la tredicesima giornata del campionato di serie A.A questa decisione si è arrivati dopo un doppio sopralluogo sul terreno di gioco da parte del direttore di gara, il signor Mariani della sezione di Aprilia, e dei capitani di Lecce e Cagliari, Lucioni e Nainggolan. Da poco la conferma sulla data del recupero: si gioca oggi, lunedì 25 novembre, alle 15. Nel pomeriggio blackout di cinque minuti per l'intero impianto di illuminazione dello stadio.

Partita rinviata, i tifosi leccesi ospitano i cagliaritani

Dalle 20 i giocatori erano in campo per il riscaldamento pre-gara. Comunicate anche le formazioni ufficiali:

Lecce: Gabriel, Petriccione, Lucioni (C), Lapadula, Shakhov, Rossettini, La Mantia, Tabanelli, Calderoni, Rispoli, Tachtsidis. A disp: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Meccariello, Farias, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Dell'Orco, Imbula. Allenatore: F. Liverani

Cagliari: Olsen, Nainggolan (C), Rog, Cigarini, Joao Pedro, Cacciatore, Klavan, Nandez, Pisacane, Lykogiannis, Simeone. A disp: Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Cerri, Oliva, Ionita, Faragò, Deiola, Castro, Walukiewicz. Allenatore: R. Maran

A seguito dell'allerta meteo diramata nell'ultimo bollettino dalla Protezione Civile, le competenti autorità locali, in occasione della gara hanno adottato per ragioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità le seguenti misure:

- chiusura dell'area parcheggio e divieto di attraversamento anche pedonale in Piazzale Attilio Adamo, antistante l'ingresso della Tribuna Centrale, riservata ai veicoli autorizzati 3 e 4 anello, per rischio caduta alberature;

- chiusura con divieto di transito e attraversamenato pedonale del I anello lato Ovest. Interdizione dei varchi prefiltraggio Porte n. 1 - 3 - 13 - 14. I titolari di titoli validi per l'ingresso allo stadio saranno indirizzati dal personale steward attraverso i varchi di prefiltraggio limitrofi (13 e 14 accesso varco 12 - 1 e 3 accesso varco 4);

- la biglietteria sarà accessibile esclusivamente da Viale Giovanni Paolo II. Presso la stessa saranno attivi i box ritiro accrediti solitamente previsti alla Porta 1;

- apertura varchi ore 18:15.

Si ricorda che sono fruibili le aree parcheggio del Piazzale Rozzi nei pressi della Tribuna Est ed è attivo il servizio di trasporto urbano della società SGM per e dallo stadio come in occasione delle precedenti gare.

