Lecce, Oudin punta l'Udinese: tre anni fu vicino a vestire bianconero

Con la Juventus è stato titolare per la prima volta da quando è a Lecce. Adesso Rèmi Oudin punta l'Udinese. E a leggere la frase tutta d'un fiato ne vien fuori un gioco di parole. Oudin contro l'Udinese. E magari, a Udine, può essere la sua partita della svolta. Il suo avvio a Lecce non è stato esaltante, ma nello spezzone di gara che Baroni gli aveva concesso a Bologna aveva messo in chiaro tutte le proprie capacità. Era andato al tiro tre volte, su quattro totali del Lecce. Con la Juve è stato evanescente, ma non era una partita facile per nessuno, neppure per uno con le sue qualità.

Il passaggio mancato all'Udinese

"Avanti Lecce" il messaggio sui social. Rèmi, con un passato importante in Francia, vuole costruirsi un presente italiano. E la partita contro l'Udinese sembra lo svincolo perfetto. Anche per una questione di storie e destini incrociati. Un passato, mai realizzato, che si ripresenta: nel 2019 fu vicino all'Udinese. La chiamata arrivò, poi non se ne fece niente. Era al Reims, i friulani pensarono a lui per sostituire De Paul. Oudin, invece, nel gennaio 2020 passò al Bordeaux (che poi lo ha prestato al Lecce) per dieci milioni di euro. Tra passato, voglia di riscatto e capacità da mettere in vetrina. Magari venerdì sarà Oudin a Udine.