Lecce, presentate le nuove divise: c'è anche l'ulivo

Ci sono anche gli ulivi del Salento tra le texture delle nuove divise del Lecce, per la stagione 20/21 presentate questa mattina dal vice presidente Corrado Liguori e i soci Silvia e Dario Carofalo.

Ritornano per le partite in casa le bande verticali giallorosse più larghe. Mentre in trasferta compaiono sulle maglie i nomi di tutti i comuni del Salento. Ma non è tutto, perché una maglia sarà dedicata ai sostenitori della squadra, aderenti al membership program, con i loro nomi stampati e indossati in due occasioni fuori casa.



I modelli sono stati indossati da quattro odelli d'eccezione: le ragazze della Lecce Women SoccerSer ena D’Amico e Benedetta Cucurachi, da Pasqualino Oritisi della Primavera e dal portiere Joakim Milli.

