Al Lecce il premio del Coni: “Collare d’oro” per l'impegno e la dedizione. La consegna a dicembre

Il Coni ha conferito il “Collare d’Oro al Merito Sportivo” all’Unione Sportiva Lecce, per l’attività svolta e le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita. Unica società sportiva di calcio, per l’anno 2021, a ricevere quella che rappresenta la più importante onorificenza sportiva e che assume maggior valore in considerazione del difficile periodo storico determinato dalla pandemia.

Il riconoscimento

Il Collare d’Oro è infatti la massima onorificenza sportiva istituita dal Coni per riconoscere i più alti successi sportivi conseguiti dagli atleti italiani, dalle società sportive italiane ultracentenarie o di quei dirigenti che hanno dedicato con merito una parte importante della loro vita al servizio dello sport. “Caro presidente Sticchi Damiani, caro Saverio, ti esprimo i più vivi complimenti del Coni e i miei per il meritato riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione allo sviluppo dello sport espressi dall’Unione Sportiva Lecce”. Con queste parole il presidente Giovanni Malagò ha inteso comunicare la notizia al club. La cerimonia di consegna dell’onorificenza per mano dello stesso Malagò e del presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, si terrà il prossimo 20 dicembre alle 17 presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma.