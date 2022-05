Lecce-Pordenone, il pre-partita in diretta: la formazione ufficiale: gioca Tuia a sorpresa. Foto e video

Lecce-Pordenone vale la Serie A. Tutto pronto allo stadio Via del Mare per la partita che può significare la promozione nel campionato più bello d'Italia. Il Lecce deve vincere per avere la certezza aritmetica della A, ma potrebbe bastare un pareggio (se una tra Cremonese e Monza non dovesse vincere in contemporanea) o persino una sconfitta. Il Pordenone è già in Serie C, retrocesso matematicamente, per l'ultimo posto in classifica. Sul sito di Quotidiano la diretta della marcia di avvicinamento alla gara con contributi fotografici e video dal Via del Mare. Tutto pronto, il sogno del Lecce parte da qui.

20.05 In campo fino a poco prima del calcio d'inizio anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani

20.03 Lecce in campo per il riscaldamento, applausi del pubblico

19.53 Stadio quasi tutto pieno: ancora code fuori

19.46 Unica sorpresa di formazione: Tuia titolare. Per il resto tutto come previsto. Si accomoda in panchina Dermaku

19.40 Ecco la formazione ufficiale del Lecce: Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Di Mariano, Coda, Strefezza. A disposizione: Bleve, Plizzari, Ragusa, Helgason, Björkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Dermaku, Asencio, Rodriguez.

19.39 Squadre in campo tra pochissimo per il riscaldamento.

19.34 I tifosi fuori dal Via del Mare in diretta su Quotidiano

19.28 Il Via del Mare piano piano si riempie. Tra poco saremo in diretta dallo stadio sulla nostra pagina Facebook.

19.19 I tifosi del Pordenone sono stati sistemati in Tribuna Est, nel settore ospiti solo sostenitori del Lecce.

19.15 A minuti sarà resa nota la formazione ufficiale del Lecce. A centrocampo out Blin e Faragò, dovrebbe giocare Majer.

19.12 Il Lecce scenderà in campo con la maglia giallorossa. "Onora questa maglia" il claim sul colletto.

19.08 Serata piacevole, non troppo calda. Per il momento non piove.

19.06 Si sentono i primi cori al Via del Mare. La partita sarà visibile su Dazn, Sky ed Helbiz.

19.03 Squadre in campo per il primo sopralluogo. Applausi per il Lecce

18.58 Ecco la situazione al momento al Via del Mare nel video e nelle foto di Ivan Tortorella

18.53 Ricordiamo i calcoli e le combinazioni aritmetiche. Il Lecce sarebbe promosso in A se...

- Vince

- Pareggia e la Cremonese non vince

- Pareggia e il Monza non vince

- Perde e la Cremonese non vince

- Perde e il Monza non vince

18.50 Si registrano già code lunghissime al Via del Mare. Saranno circa 26.000 i tifosi presente, di cui poco più di una decina provenienti da Pordenone.

18.44 Trombe e tanta gente anche in centro. In campo c'è una città intera, a Lecce non si parla di altro da giorni.

18.30 Allo stadio Via del Mare le prime code per entrare. Tifosi arrivati con largo anticipo, le porte sono state aperte alle 18.

