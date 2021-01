Lecce, c'è l'esame-Pordenone: tutti in campo alle 14

Ci vorrà un grande girone di ritorno, migliore di quello di andata, per centrare l'obiettivo della promozione diretta in serie A. La prima parte del campionato del Lecce, conclusa al sesto posto in classifica, è stata fortemente condizionata da una serie di fattori, tutti rilevanti. A cominciare dal Covid 19, che ha interessato non solo i calciatori ma anche l'allenatore Corini, costretto a disertare i campi di allenamento e le gare ufficiali per circa un mese. Ci sono stati poi alcuni infortuni di una certa gravità, come nel caso di Kastriot Dermaku: il difensore italo-albanese è stato costretto a fermarsi tre volte fin qui e sempre per problemi di natura muscolare. Infine, il Lecce ha avuto un gran da fare anche con i mal di pancia di alcuni elementi-chiave della rosa come ad esempio Filippo Falco e Stefano Pettinari. Mentre quest'ultimo con ogni probabilità saluterà definitivamente il club giallorosso lunedì, nell'ultimo giorno di campagna trasferimenti, il talento di Pulsano invece proprio ieri sera ha lasciato il Salento per raggiungere la sua nuova squadra, la Stella Rossa di Belgrado, nel ritiro turco. Il suo addio è stato macchiato proprio in coda con il rifiuto di dare una mano alla squadra in un momento di difficoltà. Un vero peccato.



Definito il caso più spinoso dell'intera campagna trasferimenti 2020-2021, ora il Lecce può concentrarsi esclusivamente sul campionato che oggi riparte da Lignano con la sfida contro il Pordenone. Nel match di andata, finito 0-0, la squadra allenata da Attilio Tesser fece una buonissima impressione e non è un caso se a metà del percorso si trova nelle posizioni nobili della classifica. Nel frattempo però ha perso il suo attaccante più importante, Davide Diaw, finito pure lui nel roster del Monza, principale candidata alla promozione diretta in serie A in virtù di una campagna acquisti faraonica. Oggi tra l'altro i ramarri non potranno contare su alcune pedine fondamentali dello scacchiere neroverde come i difensori Berra e Camporese mentre l'ex juventino Vogliacco non è al meglio della condizione. È certa la presenza in mezzo al campo dell'ex Manuel Scavone, protagonista della promozione in serie A e anche di un incidente di gioco che fece spaventare tutti per la sua gravità. Qualche problema di formazione anche per Corini che deve fare a meno del regista Panagiotis Tachtsidis, perno del centrocampo giallorosso. Per le statistiche il greco è il calciatore del lecce con il maggior numero di passaggi riusciti.

Al suo posto, con ogni probabilità, ci sarà il debutto dal primo minuto del giovane danese Morten Hjulmand, classe 1999, che in settimana però ha accusato qualche piccolo problema fisico. Non è da escludere l'utilizzo in cabina di regia di un altro baby, Sergio Maselli. In attacco - dove é assente Listkowski- è pressocché scontato il ritorno dopo la squalifica del bomber Massimo Coda al cui fianco Corini potrebbe piazzare lo spagnolo Pablo Rodriguez anziché Mariusz Stepinski. Nessun dubbio invece sulla composizione della linea difensiva: Adjapong e Zuta agiranno sulle corsie laterali con Pisacane e Lucioni al centro. Fischio d'inizio alle ore 14 di Massa di Imperia: nei cinque precedenti il Lecce non ha mai vinto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA