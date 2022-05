Lecce-Pordenone: biglietti, attesa per il settore ospiti e vendita bloccata. Ecco cosa è successo

Lecce-Pordenone, biglietti esauriti in poche ore e caos per il settore ospiti. Il Salento prepara la festa, al Lecce basterà un successo (ma potrebbe andar bene anche un pareggio) per festeggiare l'aritmetica promozione in A, all'ultima giornata, come da tradizione. Biglietti esauriti già ieri, lunedì 2 maggio, ma il caso resta aperto: secondo alcune ricostruzioni, anche grazie ai gruppi Facebook, tanti sostenitori salentini avrebbero acquistato un ticket per il settore ospiti. Qui la situazione è in realtà più complessa: ad ora non è più possibile comprare biglietti per nessun settore dello stadio. Domani la Questura di Lecce, che dialoga con i colleghi di Pordenone, deciderà se permettere ai sostenitori giallorossi di riempire anche il settore ospiti, consentendo agli ospiti neroverdi di accomodarsi magari in tribuna centrale. L'idea è stata lanciata dal club di via Colonnello Costadura già da qualche giorno e avrebbe trovato l'okay, dall'altra parte, del presidente Lovisa.

Lecce-Pordenone, biglietti bloccati ed errori di sistema

Ad oggi la vendita è bloccata. Di tanto in tanto (lo dimostra la nostra foto) sul sito di vivaticket compare qualche posto in Nord o in tribuna centrale inferiore, ma si tratta palesemente di errori, tanto che poi non si può proseguire con l'acquisto in maniera regolare. Non ci sono, al momento, biglietti. L'unico spiraglio per l'aumento dei posti è collegato al settore ospiti, 1075 posti (ma alcuni erano già stati presi...), da destinare ai tifosi del Lecce. Così si potrebbe liberare anche qualche centinaio di posti tra la Sud e la Est, le cosiddette zone cuscinetto. La Questura, però, deciderà domani. Tutto il resto, per ora, è solo una ricerca sfrenata, una corsa con troppi ostacoli e senza traguardo.

