Lecce-Pisa 0-3: i giallorossi perdono in casa

Partita da dimenticare per il Lecce, che in casa rimedia tre schiaffi dal Pisa. Cade sul contropiede nerazzurro e su tiro da fuori area. Non trova il gol. Nel secondo tempo occasioni da una parte e dall'altra, Gabriel impegnatissimo. E il terzo gol taglia le gambe a una squadra che per riassaporare la vittoria deve evidentemente cambiare qualcosa di sostanziale.

SECONDO TEMPO

93': finisce sul tre a zero per i toscani.

90': risultato invariato. Falco ha minacciato la porta nerazzurra, ma Perilli ha parato.

80': dopo un colpo di testa inutile di Paganini, il Lecce rischia l'autogol con Meccariello. I salentini non so fanno mancare nulla. Poi Coda sfiora il gol.

68': GOL! Capitola il Lecce, segna Sibilli: 0-3

65': un quarto d'ora di fuoco.

Prima Palombi chiama in causa Gabriel, poi ci prova Coda, entrato all'inizio della ripresa, ma il tiro suo è alto. Poi Gabriel esce su Vido e due minuti dopo, al 58', para su tiro di Gucher da fuori area. Risponde Mancosu con un destro a giro che finisce fuori di poco. E al 64' Vido sfiora il gol, gli ha risposto Gabriel.

65': Perilli nega la gloria alla botta di Henderson

50': Lecce pericoloso: Mancosu salta un paio di avversari, ma il suo tiro viene murato.

PRIMO TEMPO

Primo tempo disastroso per il Lecce: difesa in crisi e attacco spuntato. Sinprofila un secondo tempo in discesa per i toscani.

45': finito il primo tempo, Pisa in vantaggio per due a zero. Negli ultimi dieci minuti il Lecce ha cercato di accorciare le distanze, ma invano. Tiro alto di Falco al 37' minuto

24': sponda di Stepinski per Henderson, che calcia in porta ma Perilli si oppone

19': reazione dei giallorossi con Paganini: il suo sinistro sfiorata il palo alla destra di Perilli

17': Gol! Gucher in rete su assist di Soddimo: 0-2.

15': Lecce ancora in tilt. Pisa pericoloso all' 8' minuto in contropiede con Vido, il quale però sbaglia il passaggio al compagno sulla destra. Poco dopo Gabriel ha dovuto parare su Palombi, a conclusione di un'altra azione di contropiede pisana.

2': Gol! Clamoroso: ospiti in vantaggio. Segna Soddimo, sfruttando uno svarione di Meccariello. Gol su assist di Marin: 0-1

1' : sfida iniziata. Calcio d'inizio al Pisa

PRIMO TEMPO

Il Lecce a caccia della vittoria perduta. Dopo tre pareggi, prova a intascare i tre punti contro il Pisa, per la dodicesima giornata di serie B. Leccesi privi di mister Corini, a causa del coronavirus. I giallorossi sono in serie positiva da nove giornate. Mancherà Dermaku, perché infortunato. Falco finalmente sarà titolare. Toscani reduci dai successi casalinghi su Ascoli e Pordenone e dal pareggio con il Pescara. Test dunque impegnativo oggi al "Via del mare" per Gabriel e compagni

FORMAZIONI

LECCE: Gabriel, Lucioni, Meccariello, Paganini, Falco, Adjapong, Stepinski, Listkowski, Calderoni, Henderson, Tachtsidis. In panchina: Bleve, Vigorito, Mancosu, Coda, Rossettini, Pierno, Pettinari, Monterisi, Bjorkengren, Zuta, Maselli, Majer. Allenatore: Lanna

PISA: Perilli, Pisano, Belli, Caracciolo, Palombi,Soddimo, Marin, Vido, Fichera, De Vitis, Benedetti. In panchina: Kucich, Loria, Siega, Birindelli, Meroni, Bechini, Sibilli, Quaini, Liso, Masetti, Masucci, Marconi. Allenatore: D'Angelo



Arbitro: Sacchi, di Macerata



Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA