Lecce-Parma, il grande match. La carica dei 18mila/LA DIRETTA

Lanciato all’assalto della vetta, il Lecce, diversamente dall’ultima sfida, dispone di quasi tutti i suoi ragazzi per battere il Parma. E si avvarrà di un “Via del Mare” nuovamente trasformato in un’arena, visti i circa diciottomila biglietti venduti per la sfida dei giallorossi alla dodicesima giornata di serie B. In campo alle 14.

I salentini sono galvanizzati dalla brillante vittoria sul Cosenza, ma anche il morale degli emiliani è in ascesa, avendo, la squadra allenata da Enzo Maresca, vinto gli ultimi due incontri. Segno dell’attesa svolta del rendimento. I gialloblù schiereranno probabilmente ancora tre difensori e cinque centrocampisti, uno dei quali a supporto delle punte. Mancherà, fra loro, il trequartista argentino Brunetta, poiché squalificato, oltre al centrocampista Schiattarella. In porta lo storico Gigi Buffon.

Per i leccesi, terzi in classifica alle spalle di Pisa e Brescia e col vento in poppa da dieci giornate consecutive, il solito assetto consistente in tre attaccanti e altrettanti mediani. Assente il difensore centrale Tuia.

Le formazioni

LECCE: Gabriel, Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gargiulo, Barreca, Majer, Hjulmand, Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Bjorkengren, Gallo, Blin, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: Baroni

PARMA: Buffon, Larangeira, Tutino, Vazquez, Juric, Delprato, Benedyczak, Sohm, Osorio, Cobbaut, Coulibaly. In panchina: Turk, Colombi, Balogh, Iacopini, Busi, Mihaila, Traore, Bonny, Inglese, Man. Allenatore: Maresca

Arbitro: Ghersini, di Genova