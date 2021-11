Lecce-Parma, il grande match. Fine primo tempo. Coda trafigge ancora la porta di Buffon: 4-0

46': deciso un minuto di recupero

Alla festa sugli spalti risponde un Lecce troppo forte per il Parma. Poker già nel primo tempo. Tripletta di Coda, gol spettacolare di Strefezza. Il Lecce gioca bene: attento in difesa, dinamico a centrocampo, impietoso in avanti.

44': Gol! Contropiede che porta la palla a Coda, il quale dal limite dell'area, dove ha cercato insistentemente lo spazio per il tiro, trafigge Buffon con un rasoterra alla sinistra del portiere: 4-0

42': pericolo portato da destra alla porta di Gabriel, ma la conclusione di Delpratosi perde dall'altra parteoltre la linea laterale

41': progressione velocissima di Di Mariano sulla corsia mancina e cross per la testa di Coda, Buffon para a terra

37': Gol! Strepitoso Strefezza! Prima Coda impegna con una botta violenta i pugni di Buffon, quindi arriva il brasiliano che calcia ma trova la respinta di un difensore, ma non si arrende, supera due avversari volteggiando su stesso e batte Buffon con un tiro quasi all'incrocio dei legni: 3-0

32': ammonito Lucioni per fallo su Tutino in prossimità della trequarti giallorossa

32': Gol! Buffon intuisce il tiro alla propria destra, ma Coda non lascia scampo: 2-0

31': rigore per il Lecce

29': protestano i giallorossi per un intervento sulla linea di fondo su Strefezza: forse per un fallo di mano mentre il calciatore del Lecce e quello del Parma cadevano. Si attende l'indicazione della moviola a bordo campo

26': Vazquez ci prova da fuori area ma trova il muro difensivo giallorosso. Lecce adesso meno vivace

22': sugli sviluppi del corner, palla fuori area per Vazquez che stoppa al volo e calcia in porta, ma la palla è alta

22': azione manovrata del Parma culminata nel tiro di Sohm dalla distanza, conclusione deviata, quindi angolo per gli ospiti

16': GOl! testa di Coda su cross di Gargiulo dalla sinistra e palo-rete : 1-0

13': parabola insidiosa di Barreca su punizione, la palla di poco oltre la traversa

12': punizione per il Lecce qualche passo prima dell'area di rigore. Era stato atterrato Strefezza, che provava a liberarsi delle marcature per il tiro

8': dalla distanza Di Mariano tenta di sbloccare il risultato, palla troppo alta

5': Lecce tonico subito propositivo, il Parma cerca di guadagnare metri

1’: comincia la sfida. Calcio d’inizio ai padroni di casa. Lecce in maglia giallorossa a strisce alternate e pantaloncini blu scuro, emiliani in candida divisa. Pomeriggio di sole, poco vento, terreno di gioco in buone condizioni, aria di festa sugli spalti. Nutrita la presenza “rosa” sulle gradinate, conseguenza della vendita promozionale dei biglietti per questa partita. Solo una cinquantina i tifosi della squadra emiliana.

PRIMO TEMPO

Lanciato all’assalto della vetta, il Lecce, diversamente dall’ultima sfida, dispone di quasi tutti i suoi ragazzi per battere il Parma. E si avvarrà di un “Via del Mare” nuovamente trasformato in un’arena, visti i circa diciottomila biglietti venduti per la sfida dei giallorossi alla dodicesima giornata di serie B. In campo alle 14.

I salentini sono galvanizzati dalla brillante vittoria sul Cosenza, ma anche il morale degli emiliani è in ascesa, avendo, la squadra allenata da Enzo Maresca, vinto gli ultimi due incontri. Segno dell’attesa svolta del rendimento. I gialloblù schiereranno probabilmente ancora tre difensori e cinque centrocampisti, uno dei quali a supporto delle punte. Mancherà, fra loro, il trequartista argentino Brunetta, poiché squalificato, oltre al centrocampista Schiattarella. In porta lo storico Gigi Buffon.

Al Via del Mare c'è il Parma di Gigi Buffon: in ventimila per il big-match



Per i leccesi, terzi in classifica alle spalle di Pisa e Brescia e col vento in poppa da dieci giornate consecutive, il solito assetto consistente in tre attaccanti e altrettanti mediani. Assente il difensore centrale Tuia.

Le formazioni

LECCE: Gabriel, Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gargiulo, Barreca, Majer, Hjulmand, Strefezza, Coda, Di Mariano. In panchina: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Bjorkengren, Gallo, Blin, Calabresi, Rodriguez. Allenatore: Baroni

PARMA: Buffon, Larangeira, Tutino, Vazquez, Juric, Delprato, Benedyczak, Sohm, Osorio, Cobbaut, Coulibaly. In panchina: Turk, Colombi, Balogh, Iacopini, Busi, Mihaila, Traore, Bonny, Inglese, Man. Allenatore: Maresca

Arbitro: Ghersini, di Genova