Lecce-Parma 0-0 live Formazioni, c'è Sansone dall'inizio

Il Lecce affronta il Parma in Coppa Italia provando a cambiare registro dopo le ultime 5 partite in campionato in cui non ha raccolto vittorie, bensì solo due punti. Il Parma, dal canto suo, viaggia in serie B col vento in poppa ed è primo in classifica. In palio c'è il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Nei sedicesimi il Lecce ha battuto il Como per 1-0 con gol di Almqvist, il Parma ha vinto per 3-0 sul campo del Bari. Chi vince trova la Fiorentina. Tanti cambi nel Lecce, Sansone parte titolare.

Lecce: 21 Brancolini, 6 Baschirotto, 10 Oudin, 11 Sansone, 12 Venuti, 18 Berisha, 20 Ramadani, 25 Gallo, 27 Strefezza, 59 Touba, 91 Piccoli. All. D'Aversa

Parma: 40 Corvi, 3 Osorio, 7 Benedyczak, 13 Bonny, 19 Sohm, 20 Hainaut, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 39 Circati, 77 Di Chiara. All. Pecchia