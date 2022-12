Lecce-NK Varaždin, biglietti a prezzi popolare e prevendita con buoni numeri

Lecce-NK Varaždin, la prevendita procede spedita. Sono oltre 5.000 i tifosi che hanno già acquistato il ticket d'accesso. Per questa partita non saranno validi gli abbonamenti, visto che è una gara che non vale per il campionato di Serie A. I prezzi, però, sono a prezzi popolari. Un'amichevole apparentemente dal valore di un semplice test, diventa l'occasione per tanti fuori sede, in Puglia per le festività natalizie, di acquistare il biglietto e godersi la propria squadra del cuore contro il club croato.

La partita avrà inizio alle 14.30 e non saranno aperti i botteghini il giorno della gara se non per cambio nominativo e ritiro accrediti.