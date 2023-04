Lecce-Napoli, probabili formazioni: Strefezza sì, Colombo in pole su Ceesay

Come una mission impossible, ma il Lecce ci proverà. Arriva il Napoli di Luciano Spalletti al Via del Mare. Alle 19 uno degli anticipi della giornata pre-pasquale di Serie A. La gara si sarebbe dovuta giocare domani alle 12.30, è stata anticipata per via degli impegni europei dei partenopei. E non è detto che Spalletti non faccia un po' di turnover. Baroni deve scegliere consapevole di avere tre diffidati: Strefezza, Banda e Colombo, tutti e tre in attacco. Le alternative non mancano ma dovrebbe partire dalla panchina il solo Banda, tra questi tre.

In difesa rientra Umtiti dopo la squalifica, accanto a Baschirotto. A centrocampo c'è Maleh con Hjulmand e Gonzalez (è squalificato Blin). In attacco gli altri dubbi: Strefezza dovrebbe essere comunque titolare a destra. Tra Colombo e Ceesay è favorito il primo. Sulla sinistra più Di Francesco che Banda.

Lecce-Napoli, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.