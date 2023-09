Lecce-Napoli, diretta: ospiti in vantaggio all'intervallo

Tutto pronto al Via del Mare per il big match: Lecce contro i campioni d'Italia del Napoli. A sorpresa, negli ospiti gioca Simeone e non Osimhen per turn over. Per i giallorossi, Strefezza e Rafia dall'inizio.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

All.: Roberto D'Aversa



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrøm, Simeone, Kvaratskhelia.

All.: Rudi Garcia