52' - Gol del Lecce. Di Francesco pareggia al termine di un calcio di punizione conquistata da Hjulmand. Sugli sviluppi Ceesay coglie la traversa e sulla ribattuta Di Francesco ha lo spazio per coordinarsi e segnare sotto la curva nord. Lecce-Napoli 1-1

45' - Bene il Lecce. Di Francesco verticalizza per Oudin che tenta la battuta al volo di sinistro, l'impatto col pallone è infelice

Il Lecce è sotto di un gol contro il Napoli alla fine del primo tempo. La squadra di Baroni incassa la rete di Di Lorenzo a metà frazione dopo una buona condotta di gara. Si è vista una squadra, quella giallorossa, cercare la profondità con Ceesay e manovrare con convinzione rispetto al passato (ottima azione sul tiro di Maleh). La differenza è la maggiore qualità del Napoli che, in modo ordinato, gestisce il match.

42' - Occasione per Ceesay che va via a sinistra ma calcia malissimo

34' - Lozano calcia all'angolino, Falcone ci arriva e mette in angolo

18' - Gol del Napoli. Di Lorenzo porta in vantaggio il Napoli con un preciso colpo di testa. In quattro non riescono a chiuderlo e il capitano azzurro realizza. Gol coonvalidato dopo controllo Var. Lecce-Napoli 0-1

15' - Gara maschia

9' - Gallo, Gonzalez, Oudin, Di Francesco, Maleh: il Lecce costruisce la prima azione in velocità come non si vedeva da tempo. Il tentativo di Maleh è deviato in corner dal portiere, sul successivo tiro Baschirotto alza di testa sopra la traversa

5' - Umtiti colpisce di testa sottoporta malgrado l'opposizione di Kim

2' - Il Lecce punta sulla velocità di Ceesay e Di Francesco

1' - Napoli in maglia bianca, Lecce nella tradizionale maglia giallorossa

Il Lecce prova oggi, nell'anticipo della 29a giornata del campionato di serie A, a tornare al gol - e a cogliere un risultato positivo - anche se l'avversario si chiama Napoli. Contro la squadra di Luciano Spalletti, fortissima e lanciatissima verso il suo terzo meritato scudetto, e nei quarti di finale di Champions League, il Lecce è chiamato a un cambio di passo rispetto alle ultime prestazioni che ne hanno offuscato spirito e morale. Al di là del risultato e della rassicurante classifica, conta l'atteggiamento. Atteggiamento propositivo, senza paura. Questo Lecce di Marco Baroni è in grado di proporlo: le prestazioni contro Lazio, Milan, Atalanta sono lì a certificarlo.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Strefezza, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni.

Napoli: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. In panchina: Marfella, Gollini, Demme, Juan Jesus, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zielinski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Manganiello di Pinerolo