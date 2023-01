Lecce-Milan, formazioni ufficiali: Maleh in panchina, nel Milan gioca Pobega

Il Lecce per mantenere la splendida striscia di cinque risultati utili consecutivi. Va in panchina il neoacquisto Maleh mentre il Milan cerca il riscatto dopo la brutta figura in Coppa Italia: tornano Theo e Giroud, Tonali squalificato.

I giallorossi sono alla ricerca del colpaccio tra le mura amiche del Via del Mare, sotto il diluvio, contro il Milan campione d’Italia. I giallorossi scenderanno in campo per provare a dare continuità alla striscia di cinque risultati utili consecutivi. Alle 18 il signor Daniele Orsato fischierà l’inizio di Lecce-Milan valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A. Dopo il pareggio a reti bianche di La Spezia, mister Baroni potrà contare su capitan Hjulmand, di rientro dalla squalifica. I salentini proveranno a stupire in casa come in occasione dell’ultima vittoria casalinga ottenuta in rimonta ai danni della Lazio. I rossoneri di mister Pioli, orfani di Tonali per squalifica, saranno chiamati al riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia avvenuta per mano del Torino: titolare Pobega.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini; Lemmens, Pezzella, Tuia; Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh; Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, Rodríguez, Voelkerling. Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi. Allenatore: Pioli.

Arbitro della sfida Daniele Orsato di Schio. Assistenti Pagliardini e M. Rossi, Quarto Uomo Massimi, al Var Mazzoleni, assistente Var S. Longo.