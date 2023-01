Lecce-Milan 2-1, Leao accorcia le distanze La diretta

Gli aggiornamenti in diretta

Baroni decide per il doppio cambio: sostituisce Pezzella con Gallo e Gonzalez con Maleh.

Gol del Milan. Sugli sviluppi di un’azione insistita, Leao accorcia le distanze al 57’ con un destro che si infila all’angolino. Falcone sorpreso sul proprio palo: 2-1.

La ripresa è iniziata con lo stesso canovaccio: Lecce aggredisce il Milan, la squadra di Pioli prova a reagire ma si espone alle ripartenze giallorosse.

Il Milan prova a correre ai ripari: Pioli cambia Saelemaekers con Messias e Hernandez con Dest.

Inizia il secondo tempo.

Un Lecce in forma smagliante annichilisce il Milan nella prima frazione di gioco con un’autorete di Theo Hernandez e il secondo gol in campionato di Federico Baschirotto. I giallorossi si sono dimostrati tonici fin dalle battute iniziali di gara pressando i rossoneri a tutto campo. E al 3’ minuto è arrivato il vantaggio causato dall’autogol di Hernandez. I giallorossi sulle ali dell’entusiasmo alzano i giri del motore cominciando a confezionare alcune occasioni da rete. Il Milan sembra già alle corde. E al 23’ arriva il 2-0 ad opera di Baschirotto che raccoglie io cross e colpisce di testa trafiggendo Tatarusanu in un Via del Mare in visibilio. Il Milan ha provato a scuotersi provando la via della rete con Pobega prima e con Giroud poi, ma il Lecce tiene botta e torna negli spogliatoi con due reti di vantaggio tra l’entusiasmo del pubblico.

Primo tempo terminato. Padroni di casa aggressivi per tutta la frazione, doppio vantaggio meritato.

Rossoneri che provano a riprendersi: nuovamente vicini alla rete al 43’ con Giroud che di testa, da posizione ravvicinata, impegna severamente Falcone.

Il Milan sta provando a reagire: vicino al gol al 38’ con un tiro al volo di Pobega che sorvola la traversa.

Al 23’ Baschirotto porta il Lecce sul 2-0 con un perfetto colpo di testa che trafigge Tatararusanu. Giallorossi super!

Giocano bene i padroni di casa, molto aggressivi: al termine di una pregevole triangolazione, Strefezza conclude col sinistro in area con la palla che termina sul fondo. Milan finora in grande difficoltà.

Incredibile, dopo 3 minuti Lecce già in vantaggio: errore in uscita di Kalulu, Di Francesco recupera palla e crossa in area: Hernandez, per anticipare Blin, insacca nella propria porta.

Calcio d'inizio per il Milan.

Pioggia incessante al Via del Mare. Vediamo come terrà il terreno di gioco ma sicuramente la pioggia può essere un fattore per questa partita. Record d'affluenza allo stadio.

La presentazione del match

Il Lecce per mantenere la splendida striscia di cinque risultati utili consecutivi. Va in panchina il neoacquisto Maleh mentre il Milan cerca il riscatto dopo la brutta figura in Coppa Italia: tornano Theo e Giroud, Tonali squalificato.

I giallorossi sono alla ricerca del colpaccio tra le mura amiche del Via del Mare, sotto il diluvio, contro il Milan campione d’Italia. I giallorossi scenderanno in campo per provare a dare continuità alla striscia di cinque risultati utili consecutivi. Alle 18 il signor Daniele Orsato fischierà l’inizio di Lecce-Milan valevole per la 18esima giornata del campionato di serie A. Dopo il pareggio a reti bianche di La Spezia, mister Baroni potrà contare su capitan Hjulmand, di rientro dalla squalifica. I salentini proveranno a stupire in casa come in occasione dell’ultima vittoria casalinga ottenuta in rimonta ai danni della Lazio. I rossoneri di mister Pioli, orfani di Tonali per squalifica, saranno chiamati al riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia avvenuta per mano del Torino: titolare Pobega.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, González; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini; Lemmens, Pezzella, Tuia; Askildsen, Bistrović, Helgason, Maleh; Banda, Ceesay, Listkowski, Oudin, Rodríguez, Voelkerling. Allenatore: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Vranckx; De Ketelaere, Messias, Origi. Allenatore: Pioli.

Arbitro della sfida Daniele Orsato di Schio. Assistenti Pagliardini e M. Rossi, Quarto Uomo Massimi, al Var Mazzoleni, assistente Var S. Longo.