LECCE-MILAN: 1-4 (FINALE)

SECONDO TEMPO

PRIMO TEMPO

Il Milan serve al Lecce un eloquente poker, a dimostrazione della disparità tecnica in campo. I salentini avevano reagito allo svantaggio, ma l'immediato gol dei rossoneri ha tagliato le gambe ai ragazzi di Liverani. I quali hanno patito il pressing del Diavolo e non sono stati incisivi in avanti. Milan apprezzabile, che conclude in scioltezza. Cammina verso l'Europa, il Lecce invece deve registrare i suoi timbri per non iniziare a intonare il de profundis.Due minuti di recupero42': Per il Lecce entra Shakov per Mancosu e il terzino Vera per Saponara. Per il Milan Pasquetta sostituisce Kessie41': esce per i rossoneri Bonaventura, al posto suo Biglia39': bella azione del Lecce in velocità e con tocchi di prima intenzione, ma il cross al centro di Falco non è sfruttabile da Babacar28': Gol! Poker con Rafel Leao, su assist di Conti24': Castillejo sostituito da Saelemaekers e Rebic da Leao19' : cartellino giallo per Gabbia13': Gol! Rebic porta e tre le marcature del Diavolo. Lecce-Milan: 1-311': Gol! Bonaventura ribatte il rete la respinta di Gabriel:1-210': Gol! Dal dischetto Mancosu : palla alla sinistra di Donnarumma: 1-19': Gabbia atterra Babacar: rigore!7': Babacar gira di prima intenzione su cross di Saponara, sussulto salentino ma la pala va al di là del palo alla sinistra di Donnarumma4': ammonito Lucioni per fallo su Rebic1': si ricomincia. Per il Lecce è di scena Babacar, al posto di LapadulaFine primo tempo: 0-1. Milan più tecnico dei salentini, i quali dimostrano difficoltà nel portarsi nella trequarti avversaria. Problema alla caviglia di Lapadula, pronto Babacar.48': conclusione di Gabbia che impegna Gabriel. Riparte il Lecce con lungo lancio del portiere, ma Lapadula mette la palla al lato46': ci prova Petriccione dalla distanza, conclusione satellitareDecisi quattro minuti di recupero41': conclude Bonaventura da posizione centrale, tiro smorzato da un avversario e Gabriel para agevolmente a terra40': Gabbia al posto di Kjaer38': confermata l'irregolarità, Milan ancora in vantaggio36': Gol! Pareggio di Meccariello, dubbio di fuorigioco del difensore giallorosso. Si attende esito Var35': si riscalda Gabbia, forse sostituirà l'acciaccato Kjaer32': sbaglia Tachtsidis a causa del pressing alto dei rossoneri31': Rebic pressa Gabriel, il quale è costretto a liberarsi come può della sfera30': Lapadula in campo, invece Kjaer ancora non rientra. Era uscito per infortunio poco prima26': Gol! Cross di Calhanoglu, devia in rete Castillejo: 0-124': Lecce in dieci uomini, Milan avanti: stoccata di Hernandez dalla sinistra, dentro l'area di rigore, para a terra Gabriel23': cade male Lapadula, si storce la caviglia al contatto col suolo. Gioco fermo20': ancora impegnato Gabriel, stavolta su tiro di Kessie19': il Milan pressa alto, il Lecce sbaglia il disimpegno difensivo17': Castillejo dalla destra impegna Gabriel, palla in angolo15': respinge Gabriele su Bonaventura, il quale era in posizione ravvicinata sugli sviluppi di un altro corner13': tiro di Castillejo, deviazione in angolo12': Lecce in difficoltà nell'avanzare, si gioca soprattutto nella metà campo dei salentini4': cross di Rebic, ma Bonaventura è anticipato, in prossimità della porta1': già corner a favore del Lecce, azione conclusa con un colpo di testa fuori misura dei giallorossiFine primo tempo: 0-1 al via del Mare con un Milan più tecnico dei salentini, i quali dimostrano difficoltà nel portarsi nella trequartista avversaria. Resta per ora indisponibile a causa di un problema alla caviglia Lapadula, pronto a subentrargli Babacar.Il Milan è restato in vantagio su cross di Calhanoglu nonostante la rete al 36esimo di Meccariello poi rivelatasi in fuorigioco.Fuori anche Kjaer, anche lui uscito dal match per infortunio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lecce in campo nella consueta maglia giallorossa, Diavolo in completo bianco. Si gioca in una serata calda, segnata da in po'di vento, su terreno in buone condizioni. Strette di mano tristemente sostituite da contatto di gomito. Minuto di raccoglimento per le vittime del coronavirus. Calcio d'inizio assegnato ai padroni di casa. Iniziata.Assenze di peso su entrambi i fronti. I giallorossi saranno privi di Barak e Deiola, fermati, questi, da problemi fisici. Tre ex rossoneri nelle file salentine: Saponara, Gabriel e Lapadula.Milan senza l'infortunato Ibrahimovic, al cui posto giocherà Rebic, supportato da Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura.Formazioni:Lecce: Gabriel, Petriccione, Lucioni, Mancosu, Lapadula, Falco, Meccariello, Saponara, Calderoni, Rispoli, Tachtsidis.A disposizione: Vigorito, Chironi, Radicchio, Vera, Paz, Shakhov, Rossettini, Babacar, Colella Maselli. Allenatore: Fabio LiveraniMilan: Donnarumma G., Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Calhanoglu, Conti, Romagnoli, Rebic, Hernandez, Kjaer, Kessie.A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Leao, Biglia, Colombo, Krunic, Paquetà, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Madini. Allenatore: Stefano PioliArbitro: Paolo Valeri di Roma