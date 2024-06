Gli uomini mercato del Lecce, Corvino e Trinchera, stanno già sondando mercati italiani e stranieri per costruire la squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A. È una rosa, quella giallorossa, in cui non ci sarà da sfoltire granché ma da puntellare ed eventualmente rimpiazzare coloro che durante i mesi estivi riceveranno proposte che porteranno quanto meno a una riflessione. Intanto, sui taccuini dei vari operatori della Serie A è scritto il nome di Gustaf Lagerbielke, difensore del Celtic e della Nazionale svedese. Un nome che non è nuovo da queste parti. Comje si ricorderà, nello scorso gennaio, il calciatore è stato vicino al Lecce. Corvino e Trinchera infatti lo avevano seguito con attenzione cercando poi di portarlo in giallorosso. Solo che il trasferimento non è andato in porto a causa delle resistenze del Celtic, vincitore dello scudetto della Scottish Premiership. Il profilo del difensore, 24 anni, sembra interessare a diversi club. Ora Lagerbielke è tornato nel mirino del Lecce che prepara un nuovo assalto, fermo restando che il club giallorosso non è disposto a partecipare ad aste.

Quello difensivo è un reparto da puntellare nella prossima sessione di mercato. A maggior ragione poi se il Lecce fosse costretto a rinunciare a Pongracic. Il difensore croato, impegnato con la propria nazionale agli Europei in Germania, è un profilo che piace in Europa soprattutto alla luce dell’ottima stagione disputata in maglia giallorossa. Un difensore centrale affidabile scovato dall’entourage di mercato giallorosso in Germania dove Pongracic ha vestito, tra le altre, le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg. Ora Pongracic ha mercato e sicuramente qualcuno busserà alla porta del Lecce. Consapevoli pure che il prezzo per assicurarsi un calciatore della nazionale croata non sarà da saldo. Tutt’altro.

Ma Pongracic non è l’unico calciatore di proprietà del Lecce finito sul taccuino degli operatori di mercato. Ad esempio anche Nikola Krstovic vanta diversi corteggiatori. Alla sua prima esperienza in Italia l’attaccante montenegrino ha segnato 7 gol. Niente male soprattutto se si tiene conto che il ragazzo ha ancora ampi margini di crescita. Con l’arrivo di Gotti poi ha arricchito il suo repertorio incastrandosi bene e meglio nei meccanismi di manovra della compagine leccese. Krstovic potrebbe interessare a squadre di centro classifica, ma le condizioni per arrivare al centravanti giallorosso, anche lui nazionale, sono ben note. Il Lecce non vorrà contropartite tecniche se non a condizioni favorevoli per il club giallorosso. Ma si partirà sempre da una base economica.

Nella vetrina giallorossa brilla pure Patrick Dorgu. Dopo la cessione di Morten Hjulmand, la scorsa estate, il Lecce sarebbe pronto a privarsi del suo gioiellino per una cifra monstre. Intanto ha scomodato diversi osservatori e destato impressioni più che positive. Chi lo compra fa un grande affare perché porta a casa un calciatore le cui qualità sono ancora tutte da scoprire. E soprattutto il tecnico Gotti ha dimostrato che l’Under 21 danese può ricoprire più ruoli. Lo stesso Gotti è il principale sponsor di Dorgu. L’allenatore del Lecce ha rivelato di essere stato contattato da alcuni operatori di mercato molto importanti che hanno chiesto informazioni sul talentuoso calciatore giallorosso che ha saputo approcciarsi con personalità al campionato di Serie A dando solo un assaggio delle sue potenzialità. Da tenere d’occhio pure gli scenari che potrebbero aprirsi per Tony Gallo e Wladimiro Falcone. Infine il portiere Borbei ha prolungato il suo contratto con il Lecce fino alla stagione 2027-2028.