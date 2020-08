Palaia, addio al Lecce con polemica: «Lascio per volontà del mister»

Il Lecce e Giuseppe Palaia si dicono addio. Il responsabile sanitario della società giallorossa lascia e, in una nota diffusa a mezzo stampa, spiega le motivazioni. «Si è concluso il mio rapporto di collaborazione in qualità di responsabile sanitario con l' U.S. Lecce - si legge nella nota - per espressa volontà del sig. Fabio Liverani, responsabile tecnico, che ha addotto presunti contrasti tra di noi, se contrasti possono chiamarsi le dispute per la gestione degli atleti infortunati, così numerosi come mai nella mia quarantennale carriera di medico da campo». «Ringrazio la società che mi ha proposto ruoli alternativi, che non si confanno col mio modus operandi - prosegue Palaia - per l'affetto e stima dimostratami». «Infine - conclude - un ringraziamento particolare va ai tifosi, soprattutto ai ragazzi della Nord, che in quasi quarant'anni mi hanno supportato come professionista e come uomo in particolari momenti della mia vita». Ultimo aggiornamento: 14:10

