Sampdoria-Lecce senza due big giallorossi. Tutti i convocati di Liverani

LECCE - Non ci sono il brasiliano Diego Farias e lo sloveno Zan Majer nella lista dei convocati del Lecce per la gara di domani sera, alle ore 21.00, a Genova, contro la Sampdoria. Assente pure il romeno Romario Benzar. Ecco l'elenco dei calciatori convocati dal tecnico Fabio Liverani che, nell'occasione, tornerà in panchina dopo aver scontato la squalifica: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Dumancic, 16 Meccariello, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 27 Calderoni, 29 Rispoli, 30 Babacar, 32 Lo Faso, 35 Rimoli, 39 Dell'Orco, 77 Tachtsidis, 85 Imbula, 95 Bleve.

Ultimo aggiornamento: 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA