Lecce-Lazio, le probabili formazioni: Maleh convocato. Baroni: «Giocherà sicuramente». Ballottaggi in attacco

Lecce-Lazio, adesso tocca a voi. Cinquantadue giorni dopo l'ultima volta, la Serie A ricomincia e per il Via del Mare è subito pienone. Una partita che segna il nuovo inizio della Serie A, dopo il mondiale in Qatar e l'eredità - a dir di Sarri nulla - che lascia al mondo del calcio e anche a quello italiano. Il Lecce ha svolto la rifinitura questa mattina, Baroni porta con sé qualche dubbio, soprattutto in attacco. Subito convocato Maleh (ha scelto il numero 32) ma non dovrebbe essere titolare. «In campo lo vedremo sicuro perché in quel ruolo abbiamo due assenze importanti. Se non partirà titolare lo farà a gara in corso», ha detto il tecnico in conferenza stampa.

In difesa c'è Pongracic nell'elenco diramato da Baroni ma anche lui andrà in panchina, lasciando posto a Baschirotto e Umtiti, la stessa coppia utilizzata nell'ultima amichevole.

Dubbi in avanti, come già detto. Ma Colombo sembra aver vinto il ballottaggio con Ceesay. Di Francesco ieri si era allenato in differenziato, ma probabilmente ce la farà e sembra il grande indiziato per completare il tridente, con Banda che eventualmente entrerebbe a partita in corso. Non si tocca, ovviamente, Gabriel Strefezza.

Lecce-Lazio, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Perrotti-Garzelli. Quarto uomo: Baroni. Var: Di Paolo (Avar: Di Martino).