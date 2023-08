Lecce-Lazio, diretta: le formazioni ufficiali. Gioca Dorgu dal 1'

Lecce-Lazio, primo giorno di scuola. I salentini ritrovano il Via del Mare in campionato dopo la salvezza dello scorso anno e la vittoria in Coppa Italia contro il Como. Di fronte la squadra di Sarri, tra le regine del mercato estivo.

Lecce-Lazio, diretta

20.05 Non c'è Krstovic nel Lecce. L'acquisto più importante del mercato giallorosso è rientrato in patria per avere l'ok definitivo al visto.

20.03 Gioca Dorgu sulla sinistra, out Gallo (era recuperato ma non al meglio).

In attacco tutto come previsto: Strefezza falso nueve, Banda e Almqvist ai lati.

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Lazio dallo stadio Via del Mare. Di seguito le formazioni delle due squadre.

Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Grendey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri