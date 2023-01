Strepitoso Lecce: batte 2-1 la Lazio in rimonta (Strefezza e Colombo) grazie ad un grande secondo tempo

Con una convincente prova collettiva nel secondo tempo, con un grande Di Francesco che entra al posto di Banda nel 4-3-3 di Baroni e propizia due gol, con un sontuoso Samuel Umtiti a guidare la difesa, il Lecce batte la Lazio per 2-1 e coglie il primo successo del 2023. Prestazione da incorniciare, nella ripresa, per il Lecce. Per determinazione, convinzione e propensione offensiva: caratteristiche che consentono ai giallorossi di ribaltare il vantaggio laziale del primo tempo, maturato attraverso il bel gioco della squadra di Sarri e timbrato dal solito Immobile. La Lazio finisce di giocare all'attacco dopo 45 minuti. Baroni intuisce gli scenari futuri e manda in campo Di Francesco nel tridente offensivo. La partita cambia. Il Lecce va finalmente al tiro proprio con Di Francesco, ma non è un fuoco di paglia. Il figlio di Eusebio diventa immediatamente il padrone della fascia destra, la Lazio non riesce ad arginarlo. Arriva il secondo tiro in porta, respinto, che Strefezza tramuta nell'1-1, arriva un traversone sul piede di Colombo che si trova al posto giusto da bomber consumato e, dentro l'area piccola, fa 2-1. Il "Via del Mare" è una bolgia. Entra Ceesay che tiene palla e guadagna punizione, il Lecce tiene e saluta il nuovo anno con una vittoria meritata. In classifica Lecce a quota 18 punti, a +9 sulla zona retrocessione e con dietro ben otto avversari. Per il Salento giallorosso è un bell'inizio.

Il tabellino

Lecce-Lazio 2-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (44’ st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (44’ st Maleh); Strefezza (28’ st Oudin), Colombo (39’ st Ceesay), Banda (1’ st Di Francesco). In panchina: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Voelkerling, Lemmens, Pezzella, Rodriguez. Allenatore Marco Baroni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic (17’ st Vecino), Cataldi (34’ st Marcos Antonio), Basic (41’ st Romero); Zaccagni (34’ st Cancellieri), Immobile, Pedro (17’ st Felipe Anderson). In panchina: Maximiano, Adamonis, Garbarron, Hysaj, Radu, Floriani M., Bertini. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Marcatori: nel pt 15’ Immobile (L); st 12’ Strefezza (L); 26’ Colombo (L).

Note: spettatori 26.084 (record stagionale) di cui 6.136 paganti e 19.948 abbonati per un incasso totale di 443.060,94 euro. Ammoniti: pt 5’ Banda (Le); 36’ Baroni (allenatore del Lecce); 37’ Romagnoli (La); st 3’ Gallo (Le); 33’ Hjulmand (Le); 47’ Cancellieri (La). Recupero: pt 1’; st 7’. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo di Pelè.

Le azioni salienti

71' - Colombo porta in vantaggio il Lecce. Ancora un'azione corale giallorossa: apertura a sinistra per Di Francesco che mette in mezzo di prima intenzione, irrompe Colombo e segna. Lecce-Lazio 2-1.

57' - Ottimo rientro in campo del Lecce: Di Francesco, ancora lui, entra in area da sinistra e tira, respinge il portiere, irrompe Strefezza e di destro segna. Lecce-Lazio 1-1.

46' - Baroni fa entrare Di Francesco al posto di Banda, Di Francesco va subito al tiro respinto dal portiere. Primo tiro in porta del Lecce.

15' - Immobile porta la Lazio in vantaggio al termine di un'azione perfetta dal punto di vista dei sincronismi: verticalizzazione del centrocampista per Immobile sul quale Umtiti e Baschirotto non chiudono. Diagonale dell'attaccante e gol. Lecce-Lazio 0-1.

L'attesa

Tutto pronto per Lecce-Lazio, start alle 16.30. Ecco le formazioni.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. In panchina: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Di Francesco, Tuia, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Pezzella, Rodriguez. All.: Baroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. In panchina: Maximiano, Adamonis, Patric, Vecino, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Cancellieri, Romero, Hysaj, Radu, Floriani Mussolini, Bertini. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Livio Marinelli della sez. di Tivoli.

L'attesa è finita, la serie A torna finalmente in campo. Dopo 54 giorni di sospensione del campionato per dare spazio al mondiale in Qatar, oggi pomeriggio capitan Hjulmand e compagni torneranno a calpestare l’erba dello stadio Via del Mare in occasione della sfida contro la Lazio. Una ripartenza senza dubbio complicata per gli uomini di mister Baroni costretti ad affrontare una delle migliori squadre del campionato. E che tra l’altro, si presenterà in Salento pressocché al completo (out solo Luis Alberto) alla luce del pieno recupero di tanti elementi che erano stati costretti a saltare le ultime partite del 2022 a causa di infortuni di varia natura. Su tutti, il bomber Ciro Immobile, a secco di reti dallo scorso 10 ottobre. Il centravanti e capitano della Lazio da tempo ha messo nel mirino l’obiettivo dei 200 gol con la squadra del presidente Lotito e al momento è fermo a quota 189. C’è di più: Immobile è sempre andato a segno nella prima gara del nuovo anno. Altro elemento di spicco della formazione allenata da Maurizio Sarri è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic, a sua volta voglioso di riscattare un campionato del mondo in chiaroscuro alla testa della Serbia. Ci vorrà quindi una partita perfetta in fase difensiva per disinnescare le bocche di fuoco laziali. In questo senso, il tecnico del Lecce, Marco Baroni, si affida soprattutto all’esperienza di Samuel Umtiti, di gran lunga l’elemento più rappresentativo della squadra giallorossa.