Lecce-Inter, la capolista al Via del Mare. D'Aversa cerca l'impresa, stadio soldout. Piccoli dal '1

Lecce-Inter è Davide contro Golia. Ma Davide, stavolta, può contare su un intero stadio disposto a spingerlo. E' la partita quasi impossibile, la capolista - che sta dominando il campionato - al Via del Mare contro una squadra che punta alla salvezza e che oggi sarebbe salva. D'Aversa studia l'impresa pur senza Dorgu e Pongracic, entrambi squalificati dopo la sconfitta di Torino contro il Toro. Per il Lecce l'ultima vittoria è arrivata in casa contro la Fiorentina, con la folle rimonta (3-2) nel recupero. L'Inter ha vinto in Champions League in settimana.

Sarà possibile seguire la partita in diretta testuale sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Lecce-Inter, formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone.

INTER (3-5-2) - Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez