Lecce-Inter 0-1, bella prova dei giallorossi ma per ora decide il solito Lautaro

Lecce-Inter è Davide contro Golia. Ma Davide, stavolta, può contare su un intero stadio disposto a spingerlo. E' la partita quasi impossibile, la capolista - che sta dominando il campionato - al Via del Mare contro una squadra che punta alla salvezza e che oggi sarebbe salva. D'Aversa studia l'impresa pur senza Dorgu e Pongracic, entrambi squalificati dopo la sconfitta di Torino contro il Toro. Per il Lecce l'ultima vittoria è arrivata in casa contro la Fiorentina, con la folle rimonta (3-2) nel recupero. L'Inter ha vinto in Champions League in settimana.

Sarà possibile seguire la partita in diretta testuale sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Lecce-Inter diretta

Punito alla prima occasione per l'Inter.

Un buon Lecce, con l'approccio giusto e anche con la giusta capacità di giocare a viso aperto, è sotto alla fine del primo tempo nonostante una prova importante. Dopo 15' la rete del vantaggio dei nerazzurri con il solito Lautaro Martinez, in formato sentenza. E' bravo il capitano dell'Inter ad andare in profondità e a battere Falcone in uscita. Il Lecce reagisce bene, nonostante il gol dei meneghini. Spinto dal pubblico, il gruppo di D'Aversa crea con un ispirato Rafia ed è pericoloso anche con Piccoli. Asllani sfiora il raddoppio per l'Inter. Alla fine è 0-1, ma il Lecce è più che vivo.

47' Finisce il primo tempo. 0-1

41' Buon finale di tempo dell'Inter.

38' Giallo per Asllani.

35' Ancora gran giocata di Rafia, chiuso tra due uomini va al tiro. Corner per il Lecce, che spinge.

30' Gran giocata di Rafia, Piccoli e Sansone non lo seguono bene. Lecce coraggioso e col piglio giusto, al di là del risultato.

26' Un paio di decisioni dell'arbitro fanno arrabbiare il Via del Mare. Partita equilibrata.

22' Occasionissima Inter il raddoppio. Il Lecce sbaglia due volte in difesa, Mkhitaryan al tiro dall'interno dell'area, tutto solo. Palla a lato di un soffio.

21' Bella risposta del Lecce. Almqvist bravo in percussione, serve Sansone che va al tiro due volte. Si salva l'Inter.

18' Cerca di riorganizzarsi il Lecce, che non era dispiaciuto per l'approccio.

15' Era partito bene il Lecce, l'Inter passa alla prima occasione. Lautaro trovato nello spazio, scivolando batte Falcone in uscita. 0-1.

13' "Appartenenza e amore dal 1990 sempre la stessa direzione" lo striscione degli ultrà del Lecce in Curva Nord.

12' Partita godibile. Buon Lecce, l'Inter si è fatta vedere con un corner.

7' Primo tiro di un Lecce che ha approcciato bene: palla in area sugli sviluppi di una punizione, conclusione alta di Almqvist.

3' Primo giallo del match dopo appena due minuti: giallo per Sansone.

1' Partita iniziata al Via del Mare

17.55 Squadre pronte a rientrare in campo al Via del Mare. Per ora non piove più, bellissima cornice di pubblico.

17.30 Buonasera dal Via del Mare. Squadre in campo per il riscaldamento. Piove al Via del Mare

Lecce-Inter, formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Sansone.

INTER (3-5-2) - Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Sanchez