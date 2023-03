Inter-Lecce 1-0 live Gol di Mkhitaryan, ma il Lecce c'è

48' - Dopo tre minuti di recupero il primo tempo finisce con l'Inter avanti per 1-0 grazie al gol di Mkhitaryan. Una prima frazione giocata comunque bene dal Lecce che ha cercato di rendersi pericoloso in avvio, con Ceesay soprattutto, ma anche dopo aver subito il gol. L'Inter, da par suo, ha manovrato e ragionato meglio, riuscendo a colpire e amministrare.

33' - Tiro da fuori di Gonzalez alto sulla traversa. Il Lecce prova a rispondere allo svantaggio

28' - INTER-LECCE 1-0 - Tocco di Barella per Mkhitaryan che piazza il destro a giro sotto l'incrocio. Vantaggio dell'Inter

20' - Calhanoglu dall'angolo riesce a pescare Dzeko: colpo di testa del centravanti interista fuori di poco

13' - L'Inter prova ad attaccare: dopo un tiro da fuori ecco un cross dalla destra deviato in angolo

10' - Lecce pericoloso in area nerazzurra: serie di batti e ribatti, si salva la difesa dell'Inter

1' - Partita iniziata, il Lecce in maglia rossa attacca da destra a sinistra

Le formazioni ufficiali



Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro. In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Helgason, Ceccaroni, Banda, Gallo, Oudin, Blin, Lemmens, Cassandro. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Il Lecce a San Siro contro l'Inter, con cinquemila sostenitori al seguito, prova a battere i nerazzurri per riscattare la sconfitta interna col Sassuolo e riprendere il cammino verso la salvezza. Al cospetto della squadra di Inzaghi - terza in classifica a 47 punti al pari del Milan sconfitto a Firenze, dietro alla Lazio (48) e con un ritardo di 18 punti dal Napoli capolista (65) - la formazione di Baroni conta sulla classe di Umtiti e sulla buona organizzazione di gioco per cogliere punti utili per tenere a distanza la zona rossa.