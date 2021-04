Lecce-Spal 1-1 live - Pareggio di Mayer

22' - Altra occasione per la Spal sempre Valoti che entra in area e a tu per tu con Gabriel si defila troppo

15' - Gol Lecce - Il Lecce pareggia con Mayer su traversone dalla sinistra di Henderson

Altri campi - Entella-Salernitana 0-2

13' - Gol Spal - segna Valoti con un tiro dai 18 metri che si insacca alla destra di Gabriel

9' - Ancora Spal pericolosa con Strafezza: tiro alto di poco

7' - La Spal parte bene: prima Lucioni (per due volte) e poi Meccariello chiudono bene sugli attaccanti estensi.

1' - Ammonito Sernicola

Il Lecce, lanciatissimo verso la promozione diretta, proverà a cogliere la settima vittoria consecutiva. Ancora assente fra i giallorossi il capitano Mancosu, oltre ad Adjapong e a Listkowski.

Le formazioni

Lecce: Gabriel, Maggio, Lucioni, Meccariello, Coda, Pettinari, Björkengren, Gallo, Majer, Hjulmand, Henderson. In panchina: Bleve, Vigorito, Pisacane, Paganini, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Zuta, Calderoni, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Corini

Spal: Berisha, Ranieri, Segre, Valoti, Murgia, Di Francesco, Sernicola, Okoli, Strefezza, Dickmann, Viviani. In panchina: Galeotti, Thiam, Esposito, Missiroli, Floccari, Mora, Spaltro, Asencio, Peda, Seck, Moro. Allenatore: Rastelli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo