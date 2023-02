La sconfitta interna contro il Sassuolo lascia l’amaro in bocca in casa giallorossa perché arrivata al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno creato più volte i presupposti per conquistare almeno un punto, che avrebbe tenuto a distanza i neroverdi emiliani. Così non è stato e la compagine pugliese deve recriminare con se stessa per le occasioni create (e quasi create) e malamente sprecate. Dal punto di vista tattico il confronto fra le due compagini si è svolto, nella parte iniziale, con un copione ben preciso: il Sassuolo a palleggiare per attirare il pressing del Lecce e la squadra di Marco Baroni ad aggredire per riconquistare palla e ripartire. Non a caso, l’80% del proprio possesso palla la formazione di Dionisi l’ha registrato nella sua metà campo. Il Lecce era partito bene, con due transizioni brevi (più una vanificata dal fuorigioco di Ceesay) nei primi cinque minuti di partita. In pratica i salentini davano l’impressione di poter creare pericolo ogni volta che riuscivano a conquistare palla nella metà campo offensiva. Per agevolare questo attacco alle spalle dell’ultima linea avversaria, gli uomini di Baroni alternavano momenti nei quali andavano a prendere alto gli emiliani ad altri dove difendevano con un blocco medio. E infatti il baricentro dell’undici leccese sul possesso avversario è stato di 49.11m.

Purtroppo per il Lecce alla grande capacità di conquistare il possesso della sfera non corrispondeva una altrettanto adeguata qualità nella gestione della medesima. Così cominciavano ad accumularsi le occasioni potenziali sprecate. A queste andavano ad aggiungersi poi quelle terminate con conclusioni che non riuscivano a centrare lo specchio della porta. Nel solo primo tempo il Lecce è andato 6 volte al tiro, ma sempre con la palla che finiva fuori. A inizio ripresa Baroni operava un doppio cambio, inserendo Colombo per Ceesay e Oudin per Banda. Colombo veniva inserito per cercare di legare maggiormente il gioco sulla trequarti e nell’ultimo terzo di campo (nei confronti di un Ceesay non portato per questo tipo di manovra) mentre Oudin andava in campo per alzare il tasso tecnico rispetto ad un Banda confusionario e incapace di sfruttare il mismatch contro Zortea sul lato sinistro del campo. All’improvviso, fuori dal nulla visto fino a quel momento, veniva la rete del vantaggio ospite. Fra l’altro il gol del Sassuolo, nato da una incomprensione su azione da calcio d’angolo, è la settima rete concessa da palla inattiva (escludendo i rigori) dalla formazione giallorossa. Subita la rete, cambiava l’inerzia della gara con i l Lecce a fare la partita ed il Sassuolo ad agire prevalentemente di rimessa.