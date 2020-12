Idea Falco per battere il Frosinone: tutti in campo alle 14

Quattro partite in undici giorni. Comincia oggi contro il Frosinone la prima parte del tour de force di fine anno del Lecce di Eugenio Corini. Alle 14 i ciociari saranno di scena sul manto erboso dello stadio Via del Mare. Seguiranno quindi le sfide contro Salernitana (martedì alle 21 allo stadio Arechi), Pisa (sabato 19 dicembre, alle ore 14, di nuovo al Via del Mare) e infine Spal (martedì 22 dicembre, alle ore 19, a Ferrara). Per capitan Mancosu e compagni è certamente una delle fasi più delicate della stagione in cui ci sarà bisogno dell'apporto di tutti per continuare a veleggiare nelle prime posizioni della classifica del torneo cadetto. Proprio in questo frangente sarà necessario ricorrere al turnover: il tecnico Corini, di volta in volta, dovrà inevitabilmente tenere conto delle condizioni fisiche dei suoi ragazzi al fine di schierare sempre la formazione migliore. E non sarà certo un problema per il tecnico dei giallorossi che dispone di un organico numeroso e di grande qualità. Tra l'altro, in questa fase in cui si è costretti a giocare ogni tre-quattro giorni, assumerà grande importanza l'opzione delle cinque sostituzioni.



Le sfide tra Lecce e Frosinone negli ultimi anni hanno riservato grandi emozioni solo che quella odierna si giocherà in uno stadio Via del Mare senza pubblico sugli spalti. Ciò non impedirà ai ventidue in campo di offrire uno spettacolo degno del valore delle due squadre, tra le migliori del torneo cadetto. I giallorossi sono reduci dal pirotenico 2-2 casalingo contro il Venezia mentre i gialloazzurri nell'ultimo turno di campionato hanno rimontato il Chievo dopo essere andati sotto di due gol. Se la squadra di Corini, ex di turno con Paganini, Vigorito, Tabanelli e il ds Angelozzi, vanta l'attacco più prolifico del campionato con 24 reti all'attivo, quella di Nesta invece dispone di una delle difese meno battute della B con 9 reti al passivo. Per cercare di migliorare la fase difensiva quasi certamente Corini comporrà una nuova linea a quattro con la presenza di Dermaku accanto a Lucioni, e con Adjapong e Calderoni sulle corsie esterne. Novità potrebbero esserci anche a centrocampo e in attacco dove scalpitano per conquistare un posto da titolare Majer e Falco. Nessun dubbio sulla presenza di Mancosu e Coda, quest'ultimo deciso ad isolarsi nuovamente in vetta alla classifica marcatori della serie B.



Tra gli ospiti attenzione soprattutto al bomber polacco Novakovich, già quattro reti all'attivo di cui due segnate sabato scorso al Chievo. Una curiosità sull'arbitro dell'incontro, Ghersini di Genova. Fin qui ha diretto quattro volte il Lecce e per i giallorossi non c'è mai stata la gioia della vittoria. E se fosse la volta buona?

