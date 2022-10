Lecce-Fiorentina, probabili formazioni: Blin sicuro del posto. Ballottaggio in difesa

Baroni non ha Hjulmand e rilancia Blin. Il Lecce prepara la sfida contro la Fiorentina con una certezza in regia: giocherà il francese. Per il resto c'è qualche dubbio ma il tecnico giallorosso scioglierà tutto dopo la rifinitura di domani. In porta giocherà Falcone, in difesa Gendrey e Umtiti - riconfermato in pectore - saranno le due garanzie. Per il resto: Baschirotto o Pongracic (in vantaggio il primo) e Pezzella o Gallo (in vantaggio l'ex Atalanta). A centrocampo Gonzalez e Bistrovic i due favoriti per giocare accanto a Blin. In attacco Strefezza e Banda sono intoccabili, Ceesay sembra esser diventato il titolare ma occhio alla sorpresa Colombo.

Tra i viola squalificato Amrabat. Italiano punta su Jovic prima punta. A centrocampo si rivede Barak, ex amatissimo.

Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Bistrovic, Blin, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: Baroni.

FIORENTINA (4-3-3): Terraciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. All.: Italiano.