Lecce-Fiorentina, Falcone sbaglia e Beltran porta in vantaggio i viola

Lecce-Fiorentina, i giallorossi di D'Aversa per riscattarsi dopo la sconfitta di Genova, i viola per rialzare la testa dopo il ko con l'Inter al Franchi. Il primo anticipo di Serie A va in scena al Via del Mare e mette in palio punti d'oro tanto per la zona Europa, quanto per la lotta per salvarsi. Senza Strefezza, ceduto al Como, ma con un Pierotti in più (ha già debuttato, ndr) il Lecce cerca un'accelerata in un febbraio complicatissimo. Calcio d'inizio alle 20.45.

Formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All.: D'Aversa.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; M. Lopez, Duncan; Bonaventura, Beltran, Sottil; Nzola. All.: Italiano.