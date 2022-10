Lecce-Fiorentina 1-0 dopo il primo tempo

Ceesay porta in vantaggio il Lecce al 43’ su assist di Gonzalez

Lecce e Fiorentina scendono in campo al Via del Mare alle 20.45, in occasione della 10^ giornata del campionato di serie A. Orfani di Hjulmand per squalifica, Baroni non rinuncia al suo credo tattico affidandosi al 4-3-3 con Strefezza, Ceesay e Banda in attacco. Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, i salentini proveranno a muovere la classifica con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Mister Italiano invece deve fare a meno di Gollini, Sottil, Maleh, Ranieri e Amrabat, ma dopo due sconfitte consecutive la formazione toscana farà di tutto per strappare i 3 punti in Salento. Arbitra la gara il sig. Luca Massimi di Termoli.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto , Pongracic, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All: Baroni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Kouamè. All: Italiano