Lecce in A? Niente alcol in Piazza Mazzini. L'ordinanza del Comune e il piano traffico

Dalle 22 di oggi alle 3 del mattino di domani in Piazza Mazzini sarà vietato andare in giro con bevande alcoliche e con bottiglie di vetro e metallo. L'ordinanza del Comune di Lecce si riferisce ai possibili festeggiamenti per la promozione della squadra salentina in Serie A ma non vieta agli esercenti di piazza Mazzini di vendere bibite e alcol per la consumazioe ai tavolini del locale: sarà solo vietato l'asporto. Il divieto sarà esteso anche a tutte le vie adiacenti a Piazza Mazzini, dove storicamente si concentrano i festeggiamenti dei tifosi, con il tradizionale bagno nella fontana. Sarà transennata, inoltre, l'area nei pressi dell'anfiteatro romano, in Piazza Sant'Oronzo, per evitare l'ingresso dei sostenitori.

Lecce-Pordenone, il piano traffico

Limitazioni alla circolazione veicolare in vigore dalle ore 17,30 e fino a 1 ora dopo il termine e comunque fino al completo deflusso del traffico pedonale.

Divieto di transito a tutti i veicoli:

• lungo la S.P. 364, carreggiata Lecce – San Cataldo nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di via Carlo Leo e lo svincolo della Tangenziale Est/direzione Maglie;

carreggiata San Cataldo – Lecce, nel tratto compreso tra lo svincolo Viale Giovanni Paolo II° e via Carlo Leo.

• lungo viale Giovanni Paolo II in direzione stadio (provenienza centro città) all'altezza di Via Pistoia/Via Carrara.

Viale Giovanni Paolo II (provenienza S.P. 364 San Cataldo-Lecce – Uscita 7A) percorribile esclusivamente lungo la carreggiata in direzione centro città, con possibilità di libero accesso nel parcheggio di piazzale C. Rozzi (tribuna Est) e lungo la stessa carreggiata.

Uscita consigliata per raggiungere lo stadio comunale Ettore Giardiniero:

➢ 7 A Tangenziale EST

Aree di sosta libera:

- Piazzale Rozzi lato Tribuna Est (tot. 400 posti circa).

- Zona del mercato bisettimanale di Via Bari, zona adiacente Piazza Madre Teresa di Calcutta,Piazza Modena, Piazza Napoli e in Via Cagliari (uscita consigliata: 8A Tangenziale Est).

Velocipedi, ciclomotori e motocicli potranno raggiungere liberamente le aree parcheggio riservate (secondo anello) antistanti la tribuna centrale e la tribuna Est attraverso il varco di Viale Giovanni Paolo II – rotatoria Via Pistoia.