Il Lecce e il fantacalcio: ecco quanto valgono i giallorossi. Strefezza è la star

Amanti del fantacalcio e tifosi del Lecce, su chi punterete? È la domanda che in tanti si pongono in questo periodo. Ieri sono state pubblicate le liste e dopo due anni tornano anche i calciatori del Lecce, promosso in A alla fine dello scorso campionato. Ecco quanto valgono per Fantacalcio.it.

Lecce, i calciatori al fantacalcio: la lista

APPROFONDIMENTI SERIE A La Reggina bussa al Lecce per Majer e Calabresi. E Di Mariano... SERIE A Lecce, con il croato Bistrovic mister Baroni vara un centrocampo made... SERIE A Corvino: "C'è ancora tanto da fare sul mercato"....

Strefezza resta la star, anche perché può essere un centrocampista con il vizio del gol e il ruolo gli dà sicuramente ancora più valore. Colpisce anche il 10 a Ceesay, che dovrebbe essere l'attaccante titolare per Baroni. Tra i portieri titolari, almeno per ora, Falcone è quello che vale meno, alla pari di Radu (Cremonese). Il difensore che vale di più è Frabotta.