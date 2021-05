Lecce, esonerato Corini. Voci sul possibile successore

"Abbiamo deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Corini". Lo ha appena detto in conferenza stampa il presidente Saverio Sticchi Damiani.

"Non è una valutazione del momento bensì lucida e a più ampio respiro", ha proseguito il massimo dirigente del Lecce calcio.

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica: "Purtroppo, a volte bisogna prendere delle decisioni che risultano spietate ma abbiamo dovuto fare un'analisi ampia e siamo giunti a questa conclusione. Abbiamo fatto un girone di andata in cui abbiamo vinto in casa soltanto tre volte subendo 14 gol. Pensavamo che la situazione potesse migliorare nel girone di ritorno in invece abbiamo ripetuto gli stessi numeri, tre vittorie e 14 gol subiti. Per non parlare poi delle ultime sei giornate di campionato, comprese quindi le due di play off, in cui non abbiamo mai vinto, subendo 10 gol e realizzandone solo 5. Alla luce di queste considerazioni abbiamo deciso di voltare pagina".

Dopo la doppia sconfitta con il Venezia il Lecce ha esonerato Eugenio Corini: il giorno dopo l’eliminazione nella semifinale playoff la conclusione del rapporto e per la successione si parla di Marco Baroni, attuale tecnico della Reggina. Il tecnico bresciano è legato al club salentino per altre due stagioni e resterà a libro paga finché non dovesse trovare sistemazione in altra squadra. E per il momento è difficile che possa venire ufficializzato in nome di un tecnico sotto contratto con altra società

La conferenza stampa alle 12

La società presieduta da Saverio Sticchi Damiani ufficializzerà l’esonero in una conferenza stampa indetta per stamattina alle ore 12. L’allenatore saluterà i giocatori nell’appuntamento fissato per le ore 10.30 per la ripresa dei lavori.