Lecce contro la capolista Empoli, senza il bomber Coda: si comincia alle 15. La diretta

PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI

Lecce: Gabriel, Pisacane, Lucioni, Mancosu, Adjapong, Stepinski, Nikolov, Zuta, Majer, Henderson, Tachtsidis. In panchina: Bleve, Vigorito, Meccariello, Paganini, Monterisi, Listkowski, Björkengren, Gallo, Dubickas, Maselli, Hjulmand, Rodriguez. Allenatore: Corini

EMPOLI: Brignoli, Stulac, Mancuso, Bajrami, Casale, La Mantia, Fiamozzi, Ricci, Haas, Nikolaou, Parisi. In panchina: Furlan, Terzic, Crociata, Matos, Olivieri, Moreo, Sabelli, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Viti, Cambiasso. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Fabrizio Pasqua, sezione di Tivoli

É davvero passato il periodo critico del Lecce? Lo si scoprirà oggi nel test con la capolista Empoli al "Via del Mare", diciannovesima giornata di andata e occasione per i salentini di macinare ancora punti. Dopo le sconfitte con Spal e Pisa infatti i giallorossi hanno pareggiato con le quotate Monza e Cittadella, battuto il Vicenza e sconfitto a domicilio la Reggina, seppur dimostrandosi, in riva allo stretto, più squadra operaia che principessa del torneo cadetto. Per la sfida contro l'Empoli mister Corini non ha convocato Falco, che è desideroso di cambiare aria, ma saranno disponibili Pisacane, il macedone Nikolov e il danese Hjulmand, appena ingaggiati. Non disponibili i difensori Dermaku e Calderoni, squalificato il bomber Coda. All'ultimo atto del girone di andata l'Empoli si presenta reduce del cinque a zero rifilato domenica scorsa alla Salernitana e imbattuto dal 1° novembre, quando fu sconfitto per due a zero dal Venezia. L'unica partita persa dai toscani. I quali sono a 37 punti, otto in più di quelli del Lecce, e vantano il più prolifico attacco della serie B, forte di 34 centri. Poco meglio di quello dei salentini, che hanno segnato 32 gol. Ma anche la difesa dei biancoblú è la migliore del campionato: 14 gol subiti, come per il Monza. I toscani eviteranno lo scherzo di Carnevale giocato dai leccesi senza avvalersi del centrocampista Bandinelli, che è infortunato. Mister Dionisi lascerá in panchina l'ex di turno La Mantia. Dal primo minuto in campo invece un altro ex del Lecce, il difensore Fiamozzi.

