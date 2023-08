Al di là della sconfitta ai rigori (che ripropone comunque il tema riguardante chi sarà il primo tiratore dagli undici metri nella stagione che sta per iniziare) la prestazione dei giallorossi nella sessantanovesima edizione del “Trofeo Carranza” di Cadice ha messo in evidenza delle probabili novità del Lecce 2023-24, il primo targato Roberto D’Aversa. Contro i padroni di casa i salentini sono sì ripartiti dalla struttura base 4-3-3 già mostrata nell’ultimo campionato, ma l’hanno declinata in modo diverso da quanto fatto sotto la precedente gestione tecnica. La compagine pugliese ha infatti proposto una versione più offensiva rispetto a quella alla quale eravamo abituati fino a ieri. I salentini hanno invaso con molti uomini la metà campo spagnola, accompagnando la manovra e sviluppandola con tutti gli elementi d’attacco, arrivando spesso alla conclusione. Tutto ciò anche a costo di esporsi in fase di transizione. Insomma, i giallorossi sono apparsi desiderosi di “fare la partita”, risultando maggiormente attivi se paragonati al Lecce pressione e ripartenza visto nello scorso anno.

Vedremo se questo atteggiamento verrà replicato anche in Serie A e in che misura. Se, cioè, sarà un modello costante o se invece sarà adattato al tipo di avversario che di volta in volta il Lecce andrà ad affrontare. Fra le altre novità, interessante è stato l’utilizzo del tridente d’attacco. A partire dai due esterni, Lameck Banda e Pontus Almqvist. Lo zambiano e lo svedese infatti sono stati schierati a piedi invertiti, con Banda a sinistra e Almqvist sulla destra. In questo modo entrambi i laterali erano facilitati nel tagliare in mezzo al campo. Una soluzione del genere lascia a mezzali e terzini il compito di garantire ampiezza alla squadra, con i laterali alti che hanno invece la possibilità di andare a riempire centralmente la zona di rifinitura alle spalle del centravanti. Un cambiamento rispetto a quanto visto l’anno scorso quando, nella maggior parte dei casi, era il solo Strefezza (partendo da destra) ad accentarsi. Contro il Cadice questa soluzione ha permesso a entrambe le ali leccesi di mettersi in evidenza.

Banda ha costantemente messo in difficoltà il terzino destro avversario (Iza Carcelén), producendo anche l’assist della rete salentina. Almqvst, da parte sua, creava difficoltà agli spagnoli partendo dalla zona opposta, arrivando a segnare il gol leccese. Proprio la combinazione da esterno a esterno, che ha generato il vantaggio ospite, potrebbe essere un’arma da sfruttare anche in corso di stagione L’altra novità del tridente offensivo è rappresentata dall’utilizzo di Strefezza da falso nueve. In attesa che il mercato porti un centravanti di ruolo, l’italo-brasiliano ha provato a calarsi nella parte di finto attaccante centrale, con discreti risultati. Quando il Lecce agiva in contropiede, Strefezza non ha avuto problemi ad agire da riferimento più avanzato. Qualora questa soluzione dovesse essere ripresentata in futuro, andrà perfezionato il lavoro di Strefezza spalle alla porta e quello dei compagni nell’attaccare spazio liberato dal ragazzo di San Paolo. L’altra curiosità di serata concerneva l’esordio di Ramadani. L’albanese se l’è cavata molto bene nel dare equilibrio alla squadra e nel garantire copertura alla coppia di centrali difensivi costituita da Baschirotto e Pongracic, mostrandosi pronto anche a prenderne il posto quando uno dei due rompeva la linea per difendere in avanti. Come prevedibile, l’utilizzo di un giocatore più difensivo rispetto a Hjulmand in quella posizione ‘forza’ in qualche modo D’Aversa a utilizzare una coppia di mezzali maggiormente propensa alla fase offensiva. E infatti a Cadice a partire titolari sono stati Joan González e Rafia, con l’ex pescarese che ha messo ancora una volta in mostra le proprie qualità tecniche e una grande tranquillità nel gestire palla.