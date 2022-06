Lecce, ecco Frabotta: "Anno importantissimo, ho tanta voglia di riscatto"

Gianluca Frabotta è un altro volto nuovo del Lecce, presentato questa mattina nella sala stampa del "Via del Mare". Con la maglia giallorossa cerca il rilancio e la continuità di rendimento. “Per me è un anno importantissimo – ha detto -, non vedo l’ora di iniziare, metterò in campo tanta voglia e determinazione”. Frabotta conosce bene Pantaleo Corvino, che all’età di 16 anni lo portò al Bologna dal Savio Roma. “Quando mi ha chiamato ho sentito subito la sua fiducia”. Poi, a parlargli bene del Lecce e del Salento è stato anche l'ex giallorosso Toni Barak, suo compagno nella passata stagione al Verona. “Toni mi ha parlato bene della città e dell’ambiente”. Frabotta è pronto a contendere il posto a Gallo. Finora ha giocato prevalentemente sulla fascia sinistra di difesa. “Sono stato impiegato pure come quinto a sinistra, ma mai nel ruolo di centrale”, spiega. Ora l'avventura con il Lecce con il duplice obiettivo di giocare con continuità e raggiungere la permanenza con la maglia giallorossa.

