Lecce, è fatta per l'attaccante spagnolo Tete Morente

Ufficializzata nei gironi scorsi la permanenza di Luca Gotti sulla panchina del Lecce , è tempo di calciomercato per il responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino . Primo tassello per la prossima stagione calcistica è quello di, noto come. Accordo praticamente raggiunto con il calciatore, svincolatosi dopo quattro stagioni nell'Elche, compagine militante nella Segunda Division, che lunedì sarà a Lecce per poi sostenere, nella giornata di martedì, le visite mediche di rito. L'arrivo di Morente è il secondo movimento in entrata in casa Lecce, dopo quello del francese, acquisto già definito nel gennaio scorso,, proveniente dal Quevilly-Rouen (Ligue 2 francese): anche il suo arrivo nel Salento per visite mediche e sottoscrizione del contratto è atteso la prossima settimana.