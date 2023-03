Lecce, Di Francesco falso nueve. E jolly Baschirotto fa pure il centravanti

Sei gol del Lecce alla squadra Primavera, capolista del proprio campionato, nell’amichevole disputata al Via del Mare, ieri mattina, davanti a un centinaio di spettatori, fra i quali molti bambini, che si sono accomodati in Curva Nord Lorusso Pezzella. Presenti pure il Presidente Sticchi Damiani, il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera. Entrambe le squadre erano rimaneggiate a causa delle assenze dei tanti nazionali. Nel Lecce assenti Umtiti, Blin e Oudin in permesso. Proprio le numerose defezioni hanno dato l’opportunità al tecnico Baroni di provare soluzioni alternative quanto a uomini e posizioni.

Nel primo dei due tempi da quaranta minuti l’allenatore giallorosso ha presentato Di Francesco al centro del tridente offensivo completato da Strefezza a destra e Pezzella a sinistra. In cabina di regia, posizione solitamente occupata da Hjulmand, ha piazzato il norvegese Askildsen. Spunti che potrebbero tornare utili alla prima occasione in campionato. La dinamicità di Di Francesco potrebbe essere presa seriamente in considerazione in quella posizione. Baroni e il suo vice Del Rosso hanno lavorato molto sulla catena di destra dove ha agito Cassandro laterale difensivo proveniente dalla Serie B, dal Cittadella e fresco esordiente in A, in casa della Fiorentina. Nel primo tempo Baroni ha schierato Bleve in porta; Cassandro, Romagnoli, Tuia e Ceccaroni in difesa; Gonzalez, Askildsen e Maleh a centrocampo; Strefezza, Di Francesco e Pezzella in attacco. Nella prima frazione di gioco a segno Gonzalez e Di Francesco. Askildsen ha colpito un doppio palo. Nella ripresa in rete Strefezza, tripletta per l’italo brasiliano, e Cassandro. Vicino al gol anche Pezzella che ha colpito un palo. Al 13’ Maleh è uscito per infortunio. E Baroni ha disegnato un 4-2-3-1 con Strefezza sulla linea dei trequartisti alle spalle di Di Francesco, il quale ha giocato sottopunta quando è uscito Strefezza, con Baschirotto nelle vesti di centravanti e protagonista nell’azione che ha portato al gol Cassandro su assist di Gonzalez. La ripresa della preparazione è stata fissata per mercoledì all’Acaya Resort.