Lecce, D'Aversa convoca 11 calciatori della Primavera per il ritiro di Folgaria/L'elenco

Da Borbei a Burnete e Berisha, senza dimenticare Dorgu. Dalla Primavera del Lecce alla prima squadra, alcuni ce la faranno, per altri sarà solo una bella esperienza. In ritiro a Folgaria, dal 16 luglio, Roberto D'Aversa avrà a disposizione anche 11 calciatori della squadra campione d'Italia del campionato Primavera. Il tecnico aveva già detto di essere rimasto impressionato da un paio di calciatori, in ritiro potrà valutare i migliori dell'ultima trionfale stagione. Qualcuno, poi, resterà. Altri andranno magari in prestito. Senza dimenticare che la Primavera di Coppitelli dovrà poi giocare la Youth League (la Champions di categoria). Intanto avranno la possibilità di giocarsi una chance in ritiro. Per capire chi sarà il prossimo Gonzalez.

Ecco l'elenco dei calciatori convocati per il ritiro.

Portieri:

Borbei (2003), Samooja (2003), Viola (2003)

Difensori:

Dorgu (2004), Pascalau (2004)

Centrocampisti:

Berisha(2003), McJannet (2004), Samek (2004), Vulturar (2004)

Attaccanti:

Burnete (2004), Corfitzen (2004)