Il Lecce a Crotone va subito in gol, doppietta di Di Mariano: 0-2. Fine primo tempo. La diretta

Inizio sprint del Lecce: al quarto minuto il goal di Francesco Di Mariano. L’attaccante si ripete al 23’. Ma alla mezz’ora circa, un errore di Hjulmand consente a Maric di impensierire Gabriel con un tiro che finisce di poco al lato. A parte questa azione, il Crotone si dimostra impalpabile. Inaspettato Lecce, per la lucidità dimostrata finora.

46': mischia in area leccese, poi la palla viene spazzata. Finisce il primo tempo sul 2 a 0 per il Lecce.

45': assegnato un minuto di recupero

45': girata di Mogos col sinistro, ma lenta, quindi nessuna paura per Gabriel

40': anche Gargiulo cerca il gol, ma il sinistro, scoccato dal limite dell'area di rigore, muore al lato

33': Strefezza tenta il tris, conclusione rasoterra da fuori area deviata in corner

29': cartellino giallo al giallorosso Tuia, per fallo su Maric, commesso a centrocampo

28': Crotone pericoloso con Maric, il tiro del bosniaco è deviato e sfiora il palo alla destra di Gabriel

23': Gol! Passaggio filtrante a destra per Strefezza, che esegue una finta di corpo e avanza, mette la palla in mezzo per Di Mariano, questi infila a porta sguarnita 0-2

20': ammonito Estevez per fallo su Gargiulo

18': Mulattieri prova a impensierire il Lecce ma la conclusione del bomber sbatte su Gallo

15': terzo corner per i padroni di casa, che provano a reagire ma sono macchinosi

13' : punizione di Maric, a circa venti metri dalla porta: tiro a girare, Gabriel smanaccia

4': Gol! Fraseggio giallorosso, Coda serve Gargiulo, da questi a Di Mariano, il quale a tut per tu col portiere Festa mette in rete: 0-1

1': sfida iniziata. Giallorossi in campo col tridente Strefezza-Coda-Di Mariano, calabresi con la punta Mulattieri supportata dall'inglese di origine libica Benali e dal bosniaco Maric

PRIMO TEMPO

A Crotone per vincere e per capire se davvero è poi così difficile attuare il modulo di gioco 4-3-3.

Resta in panchina Rodriguez, il giovanotto della provvidenza giallorossa, che sabato scorso ha ravvivato l'attacco salentino e realizzato un goal appena entrato in campo. Il Lecce è ancora un oggetto in formazione, non ha convinto contro l'abbordabile Alessandria nonostante la vittoria.



I giallorossi si troveranno davanti di nuovo un bomber del campionato in corso: dopo Corazza, che sabato scorso ha bucato la rete salentina, ecco Mulattieri, reduce dalla doppietta rifilata al Brescia. Cinque gol per lui finora, è in cima alla classifica cannonieri insieme a Corazza. Contro il Brescia, venerdì scorso, il Crotone ha rimontato il due a zero. La squadra calabrese non è ancora riuscita a vincere, i tre punti li ha conquistati in quattro giornate. Cerca conferme, così come il Lecce.

Le formazioni

CROTONE: Festa, Mondonico, Estevez, Mulattieri, Benali, Donsah, Canestrelli, Sala, Paz, Mogos, Maric. In panchina: Contini, Saro, Cuomo, Visentin, Vulic, Molina, Oddei, Zanellato, Giannotti, Kargbo, Nedelcearu, Schirò. Allenatore: Modesto

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Tuia, Helgason, Gendrey, Gallo, Strefezza, Hjulmand. In panchina: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin

, Barreca, Calabresi, Majer, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Daniele Paterna, di Teramo