Pareggio del Lecce, 1-1 al via del Mare con la Cremonese/Live

Primo tempo

Termina sul risultato di 1-1 il primo tempo tra Lecce e Cremonese allo stadio Via del Mare. Due calci di rigore trasformati da Ciofani prima e Strefezza poi, hanno caratterizzato la prima frazione di gioco. Nella prima mezz’ora i giallorossi si sono dimostrati contratti e imprecisi nei passaggi favorendo le sortite offensive dei grigiorossi. Dopo il penalty vincente di Ciofani gli ospiti hanno sfiorato il doppio vantaggio con Zanimacchia, ma nell’ultimo quarto d’ora di gioco i padroni di casa hanno reagito cominciando a macinare azioni sino all’incursione di Gendrey valsa il calcio di rigore trasformato da Strefezza.

Strefezza ristabilisce le distanze al 42’ dal dischetto. Il brasiliano ha trasformato con freddezza il penalty guadagnato da Gendrey.

Cremonese in vantaggio al 19’ con Ciofani che trasforma il calcio di rigore procurato da Okereke.

17' - Ammonito Falcone per un fallo su Okereke.

Giallorossi in campo alle 15 sul manto erboso del Via del Mare, in occasione dell’ottava giornata del campionato di serie A. Gli uomini di mister Baroni affrontano la Cremonese con l’obiettivo di regalare ai propri tifosi la prima vittoria casalinga. Dopo Monza e Salernitana, i salentini sono chiamati al terzo scontro diretto in chiave salvezza contro un avversario reduce dalla quattro reti incassate in casa dalla Lazio. Hjulmand e compagni proveranno a sfruttare il fattore-campo per piazzare le seconda vittoria consecutiva dopo il successo ottenuto all’Arechi di Salerno. Arbitra l’incontro il signor Livio Marinelli della Sezione di Tivoli.

Formazioni ufficiali

LECCE – Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Banda.

CREMONESE – Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Castagnetti, Ascacibar; Zanimacchia; Okereke, Ciofani.