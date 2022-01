Via del Mare, Gallo porta in vantaggio il Lecce. Ma la Cremonese pareggia con Ciofani

35’ Il Lecce insiste e Majer colpisce al volo su cross di Gallo con la palla che finisce sopra la traversa

30’ I padroni di casa iniziano a giocare con maggiore continuità nella metà campo della Cremonese, ma Strefezza e compagni non riescono a trovare lo spazio giusto per trafiggere Carnesecchi

25’ Valzania già ammonito, entra duro su Gargiulo. L’arbitro decreta il fallo per il Lecce senza estrarre il secondo giallo graziando Valzania

21' Ammonito Valzania per gioco scorretto su Hjulmand

20’ Ristabilite le distanze, la gara vive una fase di stallo con le due squadre che combattono su ogni pallone

15' La Cremonese reagisce subito e pareggia dopo appena 2 minuti. Su assist di Fagioli, Ciofani colpisce di testa superando Gabriel

13’ Capolavoro di Gallo che porta in vantaggio il Lecce. Il terzino giallorosso entra in area, si libera di due avversari e insacca sul secondo palo

11' Ammonito Valeri per gioco scorretto su Gendrey.

10’ Si lotta a centrocampo con il Lecce che prova a prendere in mano il pallino del match

6' Zanimacchia resta a terra dolorante dopo un contrasto con Strefezza, gioco fermo. Ammonito Strefezza per gioco scorretto su Zanimacchia.

5’ pronti via e prima occasione dopo 60 secondi per la Cremonese. Valzania colpisce al volo sugli sviluppi di un’azione di Zanimacchia, ma la palla finisce sul fondo. Al 4’ ancora Zanimacchia si procura un calcio di punizione dai 20 metri. Sulla punta di battuta si presenta Baez, che sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra di Gabriel.

Prima del fischio di inizio i giocatori di Lecce e Cremonese hanno fatto un minuto di raccogliemento per Gianni Di Marzio, ex allenatore di Catanzaro e Napoli, che fu il primo a scoprire il talento di Diego Armando Maradona.

Giallorossi in campo alle 18:30 al Via del Mare per la prima giornata di ritorno della Serie BKT, Lecce - Cremonese.

I giallorossi, in occasione della gara Lecce - Cremonese, scenderanno in campo con una maglia speciale (come già accaduto in occasione del match con il Pordenone) decorata da una patch celebrativa, presente sulla manica, raffigurante il nastrino del “Collare d’Oro al merito sportivo 2021"; onorificenza conferita dal CONI all'U.S. Lecce lo scorso dicembre.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Gabriel, Lucioni ©, Gargiulo, Coda, Di Mariano, Gendrey, Gallo, Strefezza, Majer, Hjulmand, Dermaku. A disposizione: Borbei, Samooja, Vera, Olivieri, Helgason, Listkowski, Björkengren, Faragò, Blin, Barreca, Hasic, Calabresi. Allenatore: M. Baroni

Cremonese: Carnesecchi, Fiordaliso, Valeri, Ravanelli, Baez, Ciofani ©, Valzania, Fagioli, Okoli, Gaetano, Zanimacchia. A disposizione: Alfonso, Sarr, Strizzolo, Meroni, Bartolomei, Vido, Politic, Crescenzi, Zunno. Allenatore: F. Pecchia

Arbitro: Daniele Chiffi della sez. di Padova

Assistenti: Alessio Berti della sez. di Prato – Filippo Bercigli della sez. di Firenze

IV Ufficiale: Maria Marotta della sez. di Sapri

VAR: Lorenzo Maggioni della sez. di Lecco

AVAR: Niccolò Pagliardini della sez. di Arezzo