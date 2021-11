DIRETTA LECCE COSENZA/Magico Lecce: gol di Coda e fine primo tempo. Al via del Mare è 2-0

49': fine primo tempo: 2-0

46': Gol! Azione da manuale del calcio: cross di Calabresi dalla fascia destra e incornata di Coda che spedisce la palla all'angolo più lontano: 2-0

45': decisi due minuti di recupero. Incessante l'incoraggiamento della nutrita schiera di tifosi calabresi

43': incursione silana sulla destra, coronata da un tiro sbilenco

42': i calabresi provano a battere Bleve con una botta dalla distanza, ma il tiro incontra sonoramente la testa di Lucioni

37': Strefezza in velocità serve per la via centrale Coda, ma il passaggio filtrante è lungo. Il Lecce detta le danze

36': tiro di Coda da posizione centrale al limite dell'area, servito da azione condotta da Meccariello: Vigorito si salva nuovamente anche grazie a una deviazione

30': Gol! Staffilata micidiale di Strefezza da una ventina di metri, palla all'angolo alla destra di Vigorito: 1-0

28': sugli sviluppi della punizione i leccesi protestano per un fallo di mano in area, la palla arriva a Majer, che ci prova da fuori, ma, anche grazie a una deviazione, Vigorito para

27': fallo sul vertice destro dell'area di rigore ai danni di Strefezza, ammonito Bittante per tale scorrettezza

24': debole colpo di testa di Strefezza su cross di Di Mariano giunto da sinistra

20': Scontro di gioco e timore in campo, chiamati subito i soccorsi per Blin e Gori. I giocatori si rialzano, le barelle escono dal rettangolo verde. Gori ammonito

19': Majer non riesce a incornare sul traversone dalla sinistra, palla a Coda che spara da destra verso il palo più lontano, ma gli si oppone Vigorito

16': corner del Lecce, un colpo di testa giallorosso, poi quello di un silano, palla sul fondo

15': cambio per i cosentini: entra Minelli, esce Tiritiello

13': azione corale del Lecce in avanti, i salentini guadagnano il corner

11': atterrato Di Mariano mentre questi in velocità provava a entrare in area dalla corsia mancina, l'arbitro fa proseguire il gioco

8': ammonito Blin per un tackle compiuto poco dopo il centrocampo

6': Lecce vicino al gol: cross di Strefezza da destra, Coda incorna : palla poco oltre la traversa

4': Lucioni sbaglia l'appoggio di testa a Bleve, palla in angolo

2': Cosenza in avanti con un tiro da fuori area, palla smorzata dalla difesa leccese, quindi facile preda di Bleve

1’: calcio d’inizio battuto dal Cosenza. Ospiti in completo bianco, il Lecce indossa la consueta maglia giallorossa a righe alternate e i pantaloncini blu scuro. Si gioca su terreno in buone condizioni, sotto un cielo grigio, tant’è che sono stati accesi i fari dello stadio.

L'attesa per il match

Quattro vittorie consecutive, tre pareggi nelle più recenti giornate, nove risultati utili di fila e solo quattro squadre più avanti: nel giorno della ricorrenza del primo novembre il Lecce prova a "santificarsi" aggiungendo una vittoria alla sua dignitosissima marcia. Ardua l’impresa, però contro il Cosenza, la rivelazione del campionato cadetto. Anche perché sono otto i giocatori non disponibili per Marco Baroni. Mancheranno Tuia ed Helgason, Gabriel e Dermaku, Gargiulo e Hjulmand, Olivieri e Rodriguez.

«Niente alibi: in campo per vincere»

Il mister ha detto ai suoi ragazzi di non volere alibi, quindi pretenderà la conquista dei tre punti anche da chi sostituirà i titolari inamovibili o quasi. Anche il Cosenza cerca altari. Ripescata in cadetteria, ha allestito in fretta una squadra che si sta facendo apprezzare. Solo tre punti di distacco, infatti, fra giallorossi e silani, anche se differente cammino: salentini imbattuti da nove giornate, incostanti i rossoblù. Undicesima giornata. I ragazzi di Baroni sono reduci da tre pareggi, nonostante abbiano espresso buone qualità; quelli allenati da Marco Zaffaroni hanno ritrovato il sorriso battendo la Ternana. Non potrà schierare Del Favero, Eyango, Boultam e Väisänen. Molto dura si annuncia questa sfida, che nessuno vuole troppo in tema anche con l’altra festività di questi giorni: domani si commemorano tutti i morti...

LE FORMAZIONI

LECCE: Bleve, Lucioni, Meccariello, Coda, Di Mariano, Björkengren, Gallo, Strefezza, Blin, Calabresi, Majer. In panchina: Gabriel, Vera, Paganini, Bjarnason, Gendrey, Vulturar, Listkowski, Barreca, Gonzalez, Hjulmand, Felici, Rodriguez. Allenatore: Baroni

COSENZA: Vigorito, Carraro, Regione, Giri, Caso, Anderson, Tiritiello, Pirrello, Palmiero, Bittante, Situm. In panchina: Saracco, Matosevic, Corsi, Panico, Pandolfi, Kristoffersen, Venturi, Millico, Vallocchia, Minelli, Gerbo, Florenzi. Allenatore: Zaffaroni