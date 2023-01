La sconfitta subita in casa contro la Salernitana, sommata a quella del turno precedente a Verona, riporta il Lecce con i piedi per terra. Chi pensava ad una salvezza già in cassaforte a gennaio dovrà ricredersi, con i giallorossi che hanno buttato al vento due scontri diretti attraverso i quali avrebbero potuto comunque crearsi un cuscinetto importante sulla zona retrocessione. Al di là delle tematiche riguardanti le formazioni iniziali, i cambi effettuati da Baroni, lo stato di forma di alcuni giocatori o una rosa che in questo momento non ha una panchina sufficientemente lunga, a preoccupare sono i passi indietro effettuati in entrambe le fasi di gioco.

La fase di non possesso

Dal punto di vista difensivo il tecnico giallorosso, nel dopo gara della sfida contro la Salernitana ha ripetuto il termine ‹‹leggerezze›› per spiegare gli errori difensivi nei quali è incappata la squadra nei novanta minuti del Bentegodi e al Via del Mare. E, in effetti, i quattro gol presi sono frutto di errori madornali e amnesie che sono risultati determinanti per l’esito delle due partite. Il primo gol subito a Verona nasce da un cambio di gioco effettuato dai gialloblù che ha visto Doig ricevere sulla sinistra. Davanti allo scozzese si para Gonzalez, che però lo affronta senza mantenere la giusta distanza (un braccio circa) dall’avversario, lasciando così al no.3 dell’Hellas tempo e spazio per mettere un invitante cross in area. Su questo passaggio dall’esterno arriva comodamente Depaoli, lasciato colpevolmente solo dal ritardatario Gallo. La seconda marcatura veneta è invece figlia di una palla persa in uscita dal Lecce. Sulla quale la linea arretrata del Lecce resta passiva, consentendo così a Ilic di imbucare per Lazovic che poi fulmina Falcone sul primo palo. Vendendo al primo gol subito nell’anticipo di venerdì, l’azione della Salernitana nasce da un rinvio lungo di Ochoa verso la boa Piatek: un sistema di attacco diretto per superare la pressione alta salentina che lo stesso Verona aveva messo in pratica con Djuric e che ha creato imbarazzi alla difesa salentina. Il Lecce non riesce a conquistare il rimbalzo e, su una nuova palombella avversaria, Pezzella respinge la sfera centralmente, fra l’altro in una zona lasciata scoperta dai centrocampisti pugliesi. Il pallone arriva a Dia, con Baschirotto che non esce e col senegalese che batte Falcone con un bel tiro. Il raddoppio granata giunge con un altro pallone perso in uscita da parte leccese con Oudin che sbaglia due volte. Il francese infatti prima, pressato da un avversario, fa rimbalzare la sfera su Candreva e poi sulla carambola, da terra, mette in moto ancora Dia che poi va a servire Vilhena, autore della seconda marcatura ospite. Fondamentalmente, ad accomunare le quattro reti incassate dal Lecce in queste ultime due giornate di campionato sono state le palle perse in uscita e gli errori di valutazione dei difendenti.

La manovra offensiva