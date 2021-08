Il Lecce cerca la retta via contro il Como

Furore ha chiesto Marco Baroni ai suoi ragazzi per la sfida odierna contro il Como. Richiesta plausibile, vista la figuraccia rimediata dal Lecce a Cremona. Il tecnico dei giallorossi ha ventilato l'ipotesi di schierare Hjulmand davanti alla difesa. Non disporrà di Rodriguez, squalificato. Non disponibili Barreca, Benzar, Blin e Pisacane. In avanti Strefezza e Olivieri affiancheranno Coda. I lombardi, che alla prima giornata di campionato, domenica scorsa, hanno pareggiato due a due in casa col Crotone, non disporranno del centrocampista Gatto e del difensore Toninelli.

Le formazioni

LECCE: Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Helgason, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Olivieri. In panchina: Bleve, Dima, Meccariello, Paganini, Di Mariano, Monterisi, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Gallo, Calabresi. Allenatore: Baroni.

COMO: Gori; Iovine, Solini, Scaglia, Ioannou; Bovolon, H’Maidat, Bellemo, Chajia; La Gumina Cerri. In panchina: Facchin, Bolchini, Bertoncini, Kabashi, Gabrielloni, Parigini, Arrigoni, Varnier, Chierichetti, Cagnano, Gliozzi, Luvumbo. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Matteo Marchetti, di Ostia Lido

GUARDALINEE: Daniele Marchi, di Bologna, e Gaetano Massara, di Reggio Calabria.