Lecce col vento in poppa, il Monza tenta il sorpasso

Sapore di serie A nello scontro fra Lecce e Monza, le compagini che hanno deluso ai play off dello scorso campionato cadetto. I giallorossi viaggiano sulla spinta di tre vittorie consecutive; i brianzoli non brillano lontano da casa: finora hanno ottenuto due pareggi e rimediato una sconfitta. Partita di cartello della settima giornata della serie B. Leccesi avanti di due punti rispetto ai nove dei lombardi. E a cinque dalla vetta, occupata dal Pisa. I brianzoli meditano il sorpasso. A maggio scorso dirottarono i sogni di gloria dei salentini: battendoli contribuirono a farli scavalcare dalla Salernitana, poi promossa in A. Stroppa, tecnico dei biancorossi, ha dichiarato di voler vincere, non praticare bel gioco. Sull’altro versante, mister Baroni chiede ai suoi ragazzi di guardare avanti, non alle vittorie recentemente ottenute. Un uomo in più per i giallorossi al “Via del Mare” sarà certamente il pubblico.