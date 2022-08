Lecce-Cittadella 0-0 live Primo tempo caratterizzato dall'infortunio a Dermaku

Dopo dieci minuti di gioco si registra un tiro per parte, ottimo l'avvio del Cittadella che esalta i riflessi di Falcone, nuovo portiere giallorosso, e tiro di Bistrovic dalla distanza solo potente. La novità è Dermaku capitano, un riconoscimento alla professionalità e all'esperienza del nazionale albanese che a questa squadra può dare tanto. Passano i minuti e il Lecce prova a manovrare, seppur appesantito - come anche i veneti - dai carichi della preparazione. Strefezza e Di Francesco cercano un'intesa che, se ben alimentata nel corso del campionato, porterà i salentini ad avere due esterni d'attacco niente male per tenere a distanza la zona retrocessione. Al 20' la tegola che non t'aspetti: proprio Dermaku mette male il piede sinistro in fase di ripiegamento ed è costretto a lasciare il campo. Un infortunio che non ci voleva, non solo perché per il ragazzo era il giorno della fascia al braccio, ma perché chiama agli straordinari sul mercato Pantaleo Corvino, che sarà sicuramente sobbalzato dalla sedia in quanto già alla ricerca di due centrali difensivi dopo la partenza di Lucioni. Con anche Tuia indisponibile ecco che Baroni, che già si era inventato Blin centrale, mette dentro Baschirotto terzino destro per giocare con l'inedita coppia Blin-Gendrey e con Hjulmand pronto a ripiegare di più. Insomma emergenza e matasse da sbrogliare al 5 agosto. La partita si trascina stancamente al 45' e proprio prima dei due minuti di recupero si registra un altro tentativo di Bistrovic, potentissimo destro di incontro che sfiora il primo palo, senza esito.

APPROFONDIMENTI NEWS Lecce-Cittadella, si viaggia verso quota 15.000 spettatori: il dato sui biglietti venduti CALCIO SERIE A Alle 21 il Lecce in Coppa con Blin in difesa. Baroni: «I centrali? Confido nel club» TELEVISIONE Serie A, Dazn su Sky: accordo raggiunto. Il passaggio dall'8 agosto: cosa cambia per gli abbonati e per i tifosi di Bari e Lecce